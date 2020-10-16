Пока все спали: ситуация с COVID-19, парламентские выборы и задержание экс-министра

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КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 38,8 миллиона человек.

К 08.35 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 38 миллионов 854 тысячи 432. Из них 26 миллионов 814 тысяч 948 человек выздоровели, миллион 97 тысяч 359 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (7 миллионов 979 тысяч 709). Следом идут Индия (7 миллионов 307 тысяч 97) и Бразилия (5 миллионов 169 тысяч 386).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 346 тысяч 380), Аргентина (949 тысяч 63), Колумбия (936 тысяч 982), Испания (921 тысяча 374), Перу (859 тысячи 740), Франция (850 тысяч 997) и Мексика (834 тысячи 910).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 289 тысяч 22 зараженных, в Румынии - 168 тысячи 490, а в Молдове - 65 тысяч 76.

Выборы в Киргизии

Парламентские выборы в Киргизии должны пройти не позже 10 января, заявил в пятницу премьер-министр республики Садыр Жапаров.

До этого в Центризбиркоме страны заявили, что выборы в парламент могут пройти 20 декабря.

По словам Жапарова, он выступает за снижение избирательного порога для прохода в парламент с 7% до 5%.

Также в столице Киргизии отменн режим ЧП. Депутаты единогласно проголосовали за отмену режима чрезвычайного положения, который был введен подавшим в отставку президентом страны Сооронбаем Жээнбековым на фоне массовых протестов.

Кроме того, спикер парламента Киргизии Канат Исаев официально заявил, что отказывается исполнять обязанности президента. Таким образом, все полномочия перешли к главе кабмина.

Задержание экс-министра

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил о задержании в аэропорту Лос-Анджелеса бывшего министра обороны страны Сальвадора Сьенфуэгос Сепеды, пишет РИА Новости.

"Посол Соединенных Штатов Кристофер Ландау сообщил мне, что бывший министр национальной обороны генерал Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда задержан в аэропорту Лос-Анджелеса, штат Калифорния", - написал министр в своем микроблоге в Twitter.

По словам чиновника, о предъявленных Сьенфуэгосу обвинениях станет известно в ближайшие часы.

"Мы предоставим ему полагающуюся по праву консульскую помощь. Я сообщу о развитии событий", - добавил Эбрард.

Генерал Сьенфуэгос Сепеда возглавлял министерство обороны Мексики в 2012-2018 годах во время работы администрации президента Энрике Пенья Ньето.

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