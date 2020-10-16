Пока все спали: ситуация с COVID-19, парламентские выборы и задержание экс-министра

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 38,8 миллиона человек.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (7 миллионов 979 тысяч 709). Следом идут Индия (7 миллионов 307 тысяч 97) и Бразилия (5 миллионов 169 тысяч 386).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 346 тысяч 380), Аргентина (949 тысяч 63), Колумбия (936 тысяч 982), Испания (921 тысяча 374), Перу (859 тысячи 740), Франция (850 тысяч 997) и Мексика (834 тысячи 910).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 289 тысяч 22 зараженных, в Румынии - 168 тысячи 490, а в Молдове - 65 тысяч 76.
Выборы в Киргизии
Парламентские выборы в Киргизии должны пройти не позже 10 января, заявил в пятницу премьер-министр республики Садыр Жапаров.
По словам Жапарова, он выступает за снижение избирательного порога для прохода в парламент с 7% до 5%.
Также в столице Киргизии отменн режим ЧП. Депутаты единогласно проголосовали за отмену режима чрезвычайного положения, который был введен подавшим в отставку президентом страны Сооронбаем Жээнбековым на фоне массовых протестов.
Кроме того, спикер парламента Киргизии Канат Исаев официально заявил, что отказывается исполнять обязанности президента. Таким образом, все полномочия перешли к главе кабмина.
Задержание экс-министра
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил о задержании в аэропорту Лос-Анджелеса бывшего министра обороны страны Сальвадора Сьенфуэгос Сепеды, пишет РИА Новости.
"Посол Соединенных Штатов Кристофер Ландау сообщил мне, что бывший министр национальной обороны генерал Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда задержан в аэропорту Лос-Анджелеса, штат Калифорния", - написал министр в своем микроблоге в Twitter.
По словам чиновника, о предъявленных Сьенфуэгосу обвинениях станет известно в ближайшие часы.
"Мы предоставим ему полагающуюся по праву консульскую помощь. Я сообщу о развитии событий", - добавил Эбрард.
Генерал Сьенфуэгос Сепеда возглавлял министерство обороны Мексики в 2012-2018 годах во время работы администрации президента Энрике Пенья Ньето.
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