Пока все спали: ситуация с COVID-19, Хрусталев об Урганте, кино за решеткой

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КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. По данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 39,2 миллиона человек.

К 08.35 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 39 миллионов 266 тысяч 928. Из них миллион 103 тысячи 509 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (8 миллионов 48 тысяч 724). Следом идут Индия (7 миллионов 370 тысяч 468) и Бразилия (5 миллионов 200 тысяч 300).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 361 тысяч 317), Аргентина (965 тысяч 609), Колумбия (945 тысяч 354), Испания (936 тысяч 560), Франция (876 тысяч 342), Перу (859 тысячи 740), Мексика (841 тысячи 661).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 289 тысяч 22 зараженных, в Румынии - 168 тысячи 490, а в Молдове - 65 тысяч 860.

"Такой подхалим, иногда даже лизоблюд"

До прихода на "Первый канал" Дмитрия Хрусталева отговаривали от работы с Иваном Ургантом. Об этом телеведущий рассказал в интервью для ютуб-канала "А поговорить?".

"Очень тяжело мне было. Думал: "Все! Мне надо уйти на ТНТ и умолять на коленях пустить меня обратно в Comedy Woman!" — посетовал Хрусталев.

Артист подчеркнул, что смог удержаться в проекте, когда ситуация "вырулилась". А сначала чувствовал себя рядом с Ургантом очень некомфортно.

"Я видел, что он одеяльщик. Только начинаю одеяльцем себя укрывать, как он тут же полностью закрывается, а я лежу голый", — поделился он.

По словам Хрусталева, в проекте он участвует не ради большого гонорара, а для того, чтобы научиться "быть вторым". "Мне интересно это. Ведь человек должен достойно делать что-то, независимо от того, на каком он месте", — пояснил актер.

Он подчеркнул, что работает в "Вечернем Урганте" в жанре импровизации. Митя для него - сценический псевдоним, маска персонажа с определенными характеристиками.

"Он такой подхалим, иногда даже лизоблюд, подкидывающий главному ведущему шутки, он не претендует на то, чтобы самому говорить смешные вещи", — заключил Хрусталев.

Кинотеатр за колючей проволокой в Австралии

Историческую тюрьму HM Pentridge в пригороде Мельбурна Кобурге превратили в кинотеатр. Открытие запланировано на декабрь, пишет Lonely Planet.

Разумеется, сеансы будут проходить при строгом соблюдении мер эпидбезопасности. Сидячие места расположат в шахматном порядке, это позволит друзьям и членам семьи сидеть вместе по двое. У входов и возле торговых точек разместят санитайзеры, билеты можно будет забронировать или оплатить по телефону.

Тюрьма HM Pentridge - довольно старая, она была основана в 1851 году и заменила мельбурнскую. Пенитенциарное учреждение использовалось также как главный следственный изолятор. Официально HM Pentridge закрылась в 1997 году. Часть ее исторических зданий охраняется и входит в викторианский реестр наследия.

Кинотеатр, который планируется здесь открыть, будет с 15 экранами и полностью откидывающимися креслами. Он рассчитан примерно на 1100 зрителей.

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