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Футбол. Лига Европы. Матч Локомотив - Шериф, архивное фото.

Пока все спали: победа "Шерифа", Франция скорбит, пираты напали на танкер

© Sputnik / Алексей Филиппов
В мире
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Sputnik Молдова
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik."Шериф" уверенно держит планку. После 13 матчей у тираспольской команды - максимальный результат, при этом она ни разу не потерпела поражение, ни в одном поединке из "чертовой дюжины".

ФК "Шериф" второй раз в этом сезоне обыграл "Милсами", причем с таким же счетом 1:0. На этот раз победный гол на 49-й минуте забил нападающий из Ганы  - Ричард Гадзе. С 79-й минуты, после удаления защитника Омара Гайе, у"Милсами" на поле осталось десять игроков.

У "Шерифа" на 10 очков больше, чем у занявшего второе место "Петрокуба", который в воскресенье сыграет в Кишиневе с "Дачией-Буюкань". "Милсами" и "Сфынтул Георге" делят 3-е и 4-е места, набрав 27 очков.

Громкое преступление во Франции

Франция скорбит по трагически погибшему учителю - Самюэлю Пати. Накануне в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, где на педагога напали, жители почтили память убитого. Небольшой импровизированный хор спел "Марсельезу" - гимн Франции.

Полиция Франции, Париж, архивное фото.
© AP Photo / Matthieu Alexandre
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Сообщается, что национальная церемония прощанияс погибшим учителем истории пройдет в среду.

Вечером 16 октября преступник обезглавил преподавателя около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.В настоящее время задержаны девять человек, в том числе родственники нападавшего.

Напали пираты

О нападении на танкер Methane Princess в Гвинейском заливе сообщил портал компании Dryad Global, она специализируется на морской безопасности.

Последствия взрыва в Бейруте.
© REUTERS / ISSAM ABDALLAH
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По информации портала, в заложники взят один из членов экипажа.

Как сообщается, атака на газовоз произошла, когда он находился на якорной стоянке рядом со столицей Экваториальной Гвинеи - Малабо. Пираты взяли двух человек в заложники, однако одному удалось сбежать. Преступники скрылись, взяв другого заложника с собой.  

На место происшествия прибыла морская охрана. После проведенных ею следственных действий судно продолжило путь.

Пиратство в Гвинейском заливе широко расспространено. В мае нынешнего года в этих водах  нападению подверглись два судна с гражданами России на борту. В первом случае пираты на скоростной лодке под флагом Коморских Островов совершили нападение на грузовое судно,  вторую атаку преступники совершили на научно-исследовательский корабль. Были похищены трое россиян, их совместными усилиями сотрудников посольства РФ и властей Нигерии удалось освободить. Операция прошла в начале октября. 

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