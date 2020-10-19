Пока все спали: первый снег, смерть Эпельбаума и карантин для лидера Германии

Президент Германии получил радостную весть, в горах Румынии выпал большой снег, в Москве умер основатель театра "Тень" - подробности в нашем традиционном утреннем обзоре.

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. В горном регионе Трансфэгэрэшан в Румынии выпал снег, заблокировав движение транспорта, сообщают СМИ соседней страны.

Трансфэгэрашское шоссе — горное шоссе в Карпатах, соединяющее румынские области Валахию и Трансильванию и проходящее через горный массив Фэгэраш.

Из-за неблагоприятных погодных условий (и в целях безопасности), дорожная полиция приняла решение приостановить движение на некоторых участках для всех категорий транспортных средств. В понедельник и во вторник в этой местности будет сильная метель.

Умер основатель театра "Тень"

В Москве умер художественный руководитель и основатель московского театра "Тень" Илья Эпельбаум. Он скончался на 60-м году жизни. Печальную весть сообщил в соцсетях поэт Лев Рубинштейн. Режиссёр 15 октября попал в больницу с тяжёлой формой коронавирусной инфекции.

© Sputnik / Григорий Сысоев Режиссеры Илья Эпельбаум и Майя Краснопольская

В 1988 году вместе с Майей Краснопольской Эпельбаум организовал в Москве театр теней и кукол "Тень". Поставил спектакли "Щелкунчик", "Красные шапочки", "Домашний театр", "Евгений ОнегЕн. Немая опера", "Метаморфозы" и другие. Режиссер лауреат премии "Золотая маска".

Без коронавируса, но на карантине

Коронавирус не выявлен у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, ушедшего на карантин в субботу после того, как COVID-19 был обнаружен у его охранника, сообщило издание Bild.

По информации канцелярии главы государства, первый тест на коронавирус Штайнмайер сдал в 17 октября, его результат был отрицательным. Кроме того, не подтвердил наличие коронавируса и ПЦР-тест.

В то же время в канцелярии отмечают, что президент по-прежнему находится на карантине, в ближайшие дни его снова протестируют на COVID-19.

В настоящее время в Германии официально зафиксировано свыше 360 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли более девяти тысяч пациентов с COVID-19.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova