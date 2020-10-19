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Пленарное заседание зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы

Совет Европы призвал все стороны конфликта в Карабахе вернуться за стол переговоров

© Sputnik / Владимир Федоренко
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20201019/32077006/Sovet-Evropy-prizval-vse-storony-konflikta-v-Karabakhe-vernutsya-za-stol-peregovorov.html

Ранее Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Совет Европы (СЕ) призывает Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров и соблюдать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген.

Ранее Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а утром в воскресенье пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе - на границе с Ираном.

​"После продолжившегося на прошлой неделе вооруженного конфликта, который привел к многочисленным жертвам среди гражданского населения, мы вновь выражаем обеспокоенность гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе и призываем все стороны соблюдать режим прекращения огня от 10 октября и вернуться за стол переговоров", - написал Хольтген.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что армия Армении совершила обстрел ряда населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, что привело к жертвам среди гражданского населения и военных.
В свою очередь, в Минобороны Армении заявили, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", однако они были организованы находящимися у линии соприкосновения сторон азербайджанскими силами с тем, чтобы, по мнению официального Еревана, "начать наступление" на карабахском направлении.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
© Photo : МИД РФ
Захарова о конфликте в Карабахе: цель - прекратить кровопролитие

В самой непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглась, в частности, столица Степанакерт, в связи с чем власти Арцаха призвали население укрыться в убежищах, а позднее объявили в регионе военное положение и мобилизацию.
Об аналогичных шагах впоследствии объявили и в Армении. Всеобщая мобилизация стала первой подобной акцией в новейшей истории республики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел военное положение в ряде городов и регионов страны и объявил о действии комендантского часа и о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе Россия, Германия, США и Франция, призвали стороны к сдержанности. Со своей стороны власти Турция публично отметили, что Анкара готова при необходимости оказать Баку не только политико-дипломатическую, но и иные виды поддержки.
Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением провести в российской столице консультации Армении и Азербайджана на уровне глав МИД.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Пресс-служба МИД РФ
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В ночь на 10 октября в Москве завершились десятичасовые переговоры с участием глав МИД Армении, Азербайджана и России Зограба Мнацаканяна, Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова.

По их итогам Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Режим перемирия вступил в силу с 12.00 10 октября и был заключен в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Менее чем через час после вступления режима перемирия в силу стороны обвинили друг друга в его нарушении.

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