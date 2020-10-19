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Поддерживаемые Турцией сирийские боевики в районе холма Барсая (24 января 2018). Сирия

В Москве обсудили участие иностранных боевиков в конфликте в Нагорном Карабахе

© AFP 2020 / NAZEER AL-KHATIB
В мире
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Sputnik Молдова
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Российская сторона проводит консультации с представителями Турции по вопросу карабахского конфликта.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Россия и Турция обсуждают вопрос об участии иностранных наемников в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе, заявил журналистам специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов, передает РИА Новости.

По его словам, Москва подняла этот вопрос во время контактов с турецкой стороной. 

"Мы обсуждаем все вопросы", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

На прошлой неделе издание The Washington Post написала, что во время военных действий в Нагорном Карабахе погибли 52 наемника из Сирии. Азербайджанская сторона отрицает участие наемников в вооруженном конфликте.

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах позиций и населенных пунктов на линии разграничения.

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