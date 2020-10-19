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Минобороны Польши.

Польский эксперт о позиционировании Варшавы, "определяющем самообмане" и русофобии

© Sputnik / Alexey Vitvitsky
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20201019/32086538/polskiy-ekspert-o-pozitsionirovanii-warshavy-opredelyayuschem-samoobmane-i-russofobii.html

Власти страны, по его словам, постоянно сваливают вину на Москву в собственных неудачах, из-за этого вязнут в собственных ошибках и не могут извлечь из них уроки.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Самообман Польши, определяющий ее политику в отношении соседей, - основная мысль интервью с варшавским историком Анджеем Валицким, опубликованного сегодня на русском языке в "Огоньке".

"Мы занимаемся самообманом, убеждая себя в том, что являемся частью Запада. Не являемся и никогда не были. Мы наполовину восточные, наполовину западные", — заявил он.

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При этом Варшава, отметил эксперт, не хочет быть рубежом, и стремится быть центром Запада. Именно этим обусловлено ее стремление присоединить к нему Украину, Белоруссию и другие страны.

"Идея русофобская и не имеющая никаких шансов быть реализованной. Мы не можем по-партнерски договориться не только с русскими. С украинцами, белорусами, литовцами тоже не можем. Мы продолжаем относиться к ним потребительски, с позиций превосходства, патерналистски. Они это чувствуют, видят, слышат", — отметил Валицкий.

При этом отношения с Россией он назвал главной проблемой Польши. По его мнению, польские власти постоянно сваливают вину на Москву в собственных неудачах, и из-за этого вязнут в собственных ошибках и не могут извлечь из них уроки.

"Мы обманываемся как мало кто в мире. Мы лжем о себе и других. Поэтому мы не способны на серьезный разговор или мысли. Разве можно серьезно думать о действительности и разговаривать с другими, когда живешь в абсолютной абстракции и когда веришь, что другие — это само зло", — сказал Валицкий.

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