Пока все спали: землетрясения, нерадивая Турция и голые дебоширки

У берегов Аляски произошло сильное землетрясение, в США озвучили предложение исключить Турцию из НАТО, на Украине пассажирки поезда устроили стриптиз. Подробности в нашем утреннем обзоре.

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. В соседней стране в понедельник вечером произошло землетрясение, эпицентр находился в сейсмической зоне Вранча. По оценкам румынского Института физики земли, магнитуда землетрясения составила 2,8 балла. Слабые толчки ощущались также на юге Молдовы. Как сообщили румынские сейсмологи, землетрясение произошло на глубине 104 км.

© Photo : INCDFP Землетрясение, Вранча - 19.10.20

Зато очень сильно "трухануло" на Аляске. В районе Восточных Алеутских островов произошло землетрясение магнитудой 7,5.

По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился примерно в 91 км к юго-востоку от небольшого города Санд-Пойнт на Аляске, с населением около 1 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 41 км.

После землетрясение службой были зафиксированы несколько афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,9. Очаг афтершоков залегал на глубине от 15,5 до 37,3 км. Эпицентр находился на расстоянии до 133 км города Санд-Пойнт. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

"Вон из НАТО"

Экс-кандидат на пост президента США и член Палаты представителей Тулси Габбард призвала исключить Турцию из НАТО из-за конфликта в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.

"В новой резолюции, осуждающей атаки Турции на военные силы США <…> Тулси Габбард призывает к выходу Анкары из НАТО", — говорится в сообщении Армянского национального комитета Америки (АНКА).

Также отмечается, что поддержка Азербайджана в карабахском конфликте, оказываемая Турцией, противоречит позиции НАТО. Кроме того, авторы документа заявили о привлечении Анкарой боевиков в Нагорный Карабах, а также об участии турецких F-16 в операциях в зоне боестолкновений.

Ранее источники в сирийской оппозиции рассказали РИА Новости о планах Анкары перебросить в Азербайджан группу наемников. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опроверг данные об отправке боевиков из Сирии в Нагорный Карабах, а позже обвинил Россию, США и Францию в оказании военной поддержки Армении.

Об использовании Турцией террористов в Карабахе ранее также рассказал в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад. Кроме того, по данным Службы внешней разведки России, радикалы действительно подтягиваются в зону конфликта. По словам главы ведомства Сергея Нарышкина, речь идет о сотнях и уже даже тысячах наемников.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, есть жертвы среди мирного населения.

Не удержались

Двух устроивших дебош несовершеннолетних украинок сняли с поезда, следовавшего по маршруту Львов — Киев, сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ.

Отмечается, что девушки в состоянии алкогольного опьянения ходили без одежды по вагону, курили, громко слушали музыку и нецензурно бранились. По данным телеканала, дебоширки вели себя настолько громко, что их попутчики из соседнего купе переместились в другой вагон.

Сообщается, что начальник поезда принял решение высадить девушек на станции в Хмельницкой области.

Источники в правоохранительных органах заявили изданию "Обозреватель", что нарушительниц отпустили без составления протоколов. С ними провели разъяснительную беседу, а также сообщили об инциденте родителям.

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