Посольство России отвергло обвинения США в кибератаках

Источник в МИД заявил, что обвинения США и Великобритании в причастности российских хакеров к различным атакам, в том числе – в адрес организаторов Олимпиады в Токио, бездоказательны и направлены на внутреннюю аудиторию.

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Посольство России в Вашингтоне отвергает обвинения США в адрес российских граждан относительно хакерской и дестабилизирующей деятельности по всему миру. Об этом представитель дипмиссии заявил РИА Новости.

Ранее американский Минюст и ФБР выдвинули обвинения против шести россиян в причастности к серии хакерских атак и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран. В частности, им вменяется распространение вируса NotPetya в 2017 году. Утверждается, что эти лица — сотрудники ГРУ, которые организовывали, в том числе и кибератаки на Олимпиаду в Южной Корее. Почти одновременно в Великобритании заявили, что российская разведка также планировала кибератаку на организаторов Олимпийских игр в Токио до их переноса.

По словам представителя посольства, совершенно очевидно, что подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развертывание "охоты на ведьм" и шпиономании.

"Все это уже несколько лет является отличительной особенностью политической жизни Вашингтона. Власти США последовательно разрушают некогда прагматичные российско-американские отношения и искусственно навязывают своему населению токсичное восприятие России и всего, что с ней связано", — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что у России нет и не было намерений заниматься "дестабилизирующими операциями" по всему миру.

"Это не отвечает нашей внешней политике, национальным интересам, а также нашему пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия уважает суверенитет других стран и не вмешивается в их дела", — добавил он.

Источник в МИД заявил РИА Новости, что обвинения США и Великобритании в причастности российских хакеров к различным атакам, в том числе – в адрес организаторов Олимпиады в Токио, бездоказательны и направлены на внутреннюю аудиторию.

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