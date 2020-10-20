"Необходимо хотя бы попытаться". Американист о продлении СНВ-3

В Кремле прокомментировали заявление США по СНВ-3, отметив, что контакты с Вашингтоном по стратегической стабильности продолжатся. В эфире радио Sputnik американист Константин Блохин рассказал, с кем, по его мнению, будет легче вести переговоры.

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Москва надеется, что контакты с Вашингтоном по стратегической стабильности продолжатся, несмотря на отказ американской стороны от предложения президента РФ Владимира Путина продлить СНВ-3 на год, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Белый дом заявил, что отказывается от предложения Путина о продлении действующего договора на год без предварительных условий.

"Мы надеемся на то, что в любом случае будут продолжены контакты с американской стороной. В целом, конечно, как уже говорил президент, продление договора позволило бы нам выиграть время, выиграть вот эти 12 месяцев для субстантивных и серьезных переговоров по вопросам контроля над вооружениями", – сказал Песков.

Он также подчеркнул, что лишение всего мира этого "краеугольного камня в общемировой стабильности и безопасности" имело бы весьма пагубные последствия.

"Поэтому, конечно, мы предпочли бы все-таки услышать готовность наших американских партнеров продлить этот документ", – отметил пресс-секретарь президента.

Пока, по его словам, ожидаемого прогресса не наблюдается. Однако такая ситуация не означает, что "нужно останавливать полностью контакты".

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист, политолог Константин Блохин высказал мнение, что судьба договора во многом зависит от того, кто одержит победу на предстоящих президентских выборах в США.

"Представитель Республиканской партии Дональд Трамп, во-первых, ненавидит Китай и увязывает СНВ-3 с Китаем. А во-вторых, традиционно Республиканская партия пытается разрушить контроль над вооружениями. Напомню, что при администрации Джорджа Буша-младшего американцы вышли из договора по ПРО, сам Трамп вышел из договора по ракетам средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу. Если выборы выиграет он, то вероятность выхода из СНВ-3 довольно высока", – считает Константин Блохин.

Если же победит представитель демократов Джо Байден, то, по мнению американиста, существует вероятность продления договора.

"Традиционно Демократическая партия выступает за то, чтобы договариваться с русскими по стратегической стабильности. Напомню, что именно администрация (Барака) Обамы вместе с (Дмитрием) Медведевым пролонгировали нынешний договор. Однако, кто бы ни победил, заключить за несколько месяцев новый договор практически невозможно. Поэтому необходимо хотя бы попытаться пролонгировать существующий договор, чтобы в течение года заключить новый. Вот эта идея все-таки довольно интересная", – отметил американист.

СНВ-3 – единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает 5 февраля 2021 года, и, если его не продлят, в мире не останется инструментов, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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