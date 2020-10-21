Пока все спали: крушение самолета, приговор Монтгомери и "финские алименты"

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КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. В Калифорнии потерпел крушение истребитель-бомбардировщик ВМС США Boeing FA/A-18 "Супер Хорнет", сообщил об инциденте пресс-секретарь военно-морских сил Захари Харрелл.

К счастью, пилоту удалось катапультироваться.

Сообщается, что одноместный самолет был приписан к военно-морской авиабазе ​​Лемур. Позже на официальной страничке базы ВМС в Facebook появился пост, в котором уточняется, что инцидент произошел во время тренировочного полета.

О причинах падения самолета не сообщается. Летчик был госпитализирован для обследования в одно из медицинских учреждений штата.

Не как в кино

В США вынесли смертельный приговор женщине, осужденную за убийство беременной и похищение ее ребенка.

Пятидесятидвухлетняя Лиза Монтгомери первой заключенной, казненной властями США за последние 70 лет. Приговор планируется привести в исполнение в декабре 2020-го.

На момент совершения преступления Монтгомери было 36 лет. В 2004 году она убила 23-летнюю женщину, которая была на восьмом месяце беременности. Преступница вошла в доверие, подружилась с семьей. Убийство было спланированным и особо жестоким: Монтгомери задушила свою жертву, разрезала живот и извлекла ребенка. Впоследствии женщина попыталась выдать младенца за своего ребенка.

В октябре 2007 года Окружной суд Западного округа штата Миссури признал Монтгомери виновной в убийстве. Это преступление потрясло весь мир, даже легло в основу кинодрамы.

Их нравы

Суд Финляндии обязал мужчину выплачивать алименты за неродного ребенка, передает РИА Новости со ссылкой на издание Helsingin Sanomat.

Сообщается, что мужчина узнал, что не является биологическим отцом своего ребенка только спустя два года после его рождения. Из-за этого он подал на развод и попросил снять с него отцовские обязательства, включая уплату алиментов.

Экс-супруг утверждал, что поздно узнал об измене бывшей жены, и это стало для него тяжелым ударом. Он добавил, что оттягивал проведение ДНК-теста из-за стресса. Однако суд не посчитал эти причины весомыми, и отклонил ходатайство.

После этого его бывшая жена подала на него в суд и добилась от него ежемесячных выплат по 308 евро (28,2 тысячи рублей), которые он будет отправлять до достижения ребенком совершеннолетия.

Также мужчину обязали оплатить судебные издержки бывшей супруги. Апелляционный суд оставил решение районного суда без изменений.

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