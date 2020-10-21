В Москве умер известный православный священник

Протоиерей Дмитрий Смирнов был председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. В Москве в возрасте 69 лет умер протоиерей Дмитрий Смирнов, об этом сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

Ранее сообщалось, что Смирнов проходит лечение после перенесенного в мае COVID-19. В августе его освободили от должности по состоянию здоровья, в сентябре — госпитализировали.

"Владыка Пантелеимон (председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. — Прим. ред.) совершил по нему панихиду", — цитирует Рулинского РИА Новости.

Ранее Дмитрий Смирнов занимал должность главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. В августе был освобожден от нее по состоянию здоровья.

Священнослужитель часто выступал на теле- и радиопередачах.

В последние годы жизни Дмитрий Смирнов запомнился острыми высказываниями, которые неизменно вызывали широкий общественный резонанс.

Так, например, в начале 2020 года он сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками" (церковь считает половую связь без вступления в законный брак блудом, то есть грехом. — Прим. ред.). Сам он подчеркнул, что специально использовал слово "проститутки" в отношении женщин во время обсуждения гражданского брака. Таким образом он хотел обратить внимание общественности на проблему сожительства и защитить женщин от неподобающего отношения со стороны мужчин. Смирнов пояснил, что осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин", которые превратили женщин "в содержанок, в проституток" и не хотят жениться.

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