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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе.

НАТО: европейские члены и Канада вновь увеличили расходы на оборону

© Sputnik / Алексей Витвицкий
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20201021/32106665/nato-evropeyskie-chleny-i-kanada-vnov-uvelichili-raskhody-na-oboronu.html

Поскольку рост инвестиций "в силы и средства" продолжатся шестой год подряд, уже можно говорить о сложившейся тенденции.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Европейские члены НАТО и Канада в 2020 году увеличили расходы на оборону на 4,3%, сообщил на пресс-конференции перед началом встречи глав минобороны НАТО генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

"Это увеличение составило 4,3%. Это уже шестой год увеличения расходов европейскими союзниками и Канадой, мы ожидаем, что эта тенденция сохранится", - сказал Столтенберг.

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По его словам, союзники продолжат усиливать инвестирование в "силы и средства, а также в участие в операциях".

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