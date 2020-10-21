НАТО: европейские члены и Канада вновь увеличили расходы на оборону

Поскольку рост инвестиций "в силы и средства" продолжатся шестой год подряд, уже можно говорить о сложившейся тенденции.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Европейские члены НАТО и Канада в 2020 году увеличили расходы на оборону на 4,3%, сообщил на пресс-конференции перед началом встречи глав минобороны НАТО генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

"Это увеличение составило 4,3%. Это уже шестой год увеличения расходов европейскими союзниками и Канадой, мы ожидаем, что эта тенденция сохранится", - сказал Столтенберг.

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По его словам, союзники продолжат усиливать инвестирование в "силы и средства, а также в участие в операциях".

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