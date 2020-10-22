Пока все спали: возвращение космонавтов, жертва вакцины и совет Гинцбурга

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Корабль "Союз МС-16", который ночью отстыковался от МКС и направился к Земле, благополучно сел в Казахстане, сообщает "Роскосмос".

На Землю вернулись россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди.

На орбитальной станции МКС остались российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.

Ранее сообщалось, что Кэссиди передал Рыжикову командование станцией.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter сообщил, что посадка прошла в штатном режиме. Он также поздравил экипаж с возвращением на Землю, а членов Госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых комплексов - с успешным завершением очередной пилотируемой миссии.

Смертельное испытание

В Бразилии умер 28-летний доброволец, участвовавший в программе испытания вакцины против коронавируса, которая была создана Оксфордским университетом в партнерстве с фармкомпанией AstraZeneca.

Печальную весть сообщило местное национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa.

Мужчина якобы скончался из-за осложнений COVID-19. Что конкретно — препарат или плацебо — вводили пациенту, неизвестно. Сообщается также, что погибший был врачом.

AstraZeneca сообщила G1, что пока не имеет официальной позиции по смерти испытывавшего вакцину и не комментирует эту информацию.

Помогают ли лекарства?

Лекарства никогда не станут альтернативой вакцин, заявил в интервью изданию "Известия" глава Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Медикаменты лишь профилактируют и работают на разных стадиях инфекционного процесса, соответственно, могут исключительно дополнять друг друга", — сказал он.

Вместе с тем, он заверил, что на уровне лекарств от COVID-19 ситуация может принципиально измениться, когда будут получены моноклональные антитела в виде лекарственного препарата против этого вируса.

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