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Председатель Государственной Думы С. Нарышкин

Нарышкин прибыл в Минск, где в четверг встретится с Лукашенко

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20201022/32117332/Naryshkin-pribyl-v-Minsk-gde-v-chetverg-vstretitsya-s-Lukashenko.html

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам, где обсуждались три ключевые темы: экономика, политика и общественная безопасность.

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. У президента Беларуси Александра Лукашенко в четверг запланирована встреча с  главой внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал "Пул Первого".

Сообщается, что глава СВР уже находится в Минске.

"Сегодня в Минске Сергей Нарышкин. Глава службы внешней разведки РФ. Встреча с президентом через час", - говорится в сообщении канала.

Незадолго до этой публикации в сети появились фотографии российского самолета, прибывшего в аэропорт Минска. В направлении воздушной гавани также был замечен кортеж из автомобилей. Официально визит Нарышкина в Белоруссию не анонсировался. По некоторым данным встреча Лукашенко и Нарышкина пройдет в 11.00.

Белорусские СМИ ранее сообщали, что Александр Лукашенко накануне провел совещание по актуальным вопросам, где обсуждались три ключевые темы: экономика, политика и общественная безопасность.

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