Нарышкин прибыл в Минск, где в четверг встретится с Лукашенко

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам, где обсуждались три ключевые темы: экономика, политика и общественная безопасность.

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. У президента Беларуси Александра Лукашенко в четверг запланирована встреча с главой внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал "Пул Первого".

Сообщается, что глава СВР уже находится в Минске.

"Сегодня в Минске Сергей Нарышкин. Глава службы внешней разведки РФ. Встреча с президентом через час", - говорится в сообщении канала.

Незадолго до этой публикации в сети появились фотографии российского самолета, прибывшего в аэропорт Минска. В направлении воздушной гавани также был замечен кортеж из автомобилей. Официально визит Нарышкина в Белоруссию не анонсировался. По некоторым данным встреча Лукашенко и Нарышкина пройдет в 11.00.

Белорусские СМИ ранее сообщали, что Александр Лукашенко накануне провел совещание по актуальным вопросам, где обсуждались три ключевые темы: экономика, политика и общественная безопасность.

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