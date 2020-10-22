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Московский Кремль и Соборная площадь с высоты птичьего полета.

Кремль о поездке Нарышкина в Минск: речь идет о судьбе внешней разведки

© Ruptly
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20201022/32122535/kreml-o-poezdke-naryshkina-v-minsk-rech-idet-o-sudbe-vneshney-razvedki.html

Согласно источнику, взаимодействие по линии спецслужб - совершенно нормальный процесс в рамках Союзного государства.

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Спецслужбы России и Белоруссии в рамках Союзного государства обмениваются информацией, визитами, и это нормально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в четверг утром прибыл с неанонсированным визитом в Минск.

"В данном случае речь идет о судьбе внешней разведки. И в рамках Союзного государства существуют механизмы взаимодействия по всем направлениям, включая и по работе специальных служб", - сказал Песков журналистам.

По его словам, происходит и обмен информацией, и совместные мероприятия, обмен визитами, обмен контактами, "поэтому это совершенно нормальное взаимодействие в рамках Союзного государства".

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
© Sputnik / Sergey Guneev
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Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы видят стремление неконституционными методами изменить государственное устройство Белоруссии.

Ранее в четверг Нарышкин провел во время визита в Минск встречу с Александром Лукашенко.

"У нас с президентом Беларуси состоялся обстоятельный разговор по вопросам союзнических отношений, также шла речь о концентрации усилий на вопросах безопасности", - сообщил глава СВР.

"Мы видим стремление неконституционными методами изменить существующее государственное устройство", - сказал Нарышкин, касаясь ситуации в Белоруссии после президентских выборов. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь

По словам Нарышкина , "сохранить стабильность в стране крайне важно".

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