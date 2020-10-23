Пока все спали: Путин о США, новая песня о Молдове и лайфхак от военкомата

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КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в эфире Первого канала, с каким президентом США России будет выгодней всего работать.

О диалоге и выборах

Песков подчеркнул, что нельзя говорить о предпочтительности того или иного кандидата в президенты США. Главу этой страны выбирают ее граждане, а не российские.

"Здесь я могу, наверное, просто вспомнить слова президента Путина, что Россия работала и будет работать с тем президентом США, которого выберут американцы и который займет на законных основаниях свое кресло в овальном кабинете", - сказал Песков.

Он добавил, что Владимир Путин заинтересован в реанимации отношений с США.

"Президент Путин как никто понимает, что риторика кандидата в президенты и риторика президента, который занял уже свое кресло, это две разные риторики. Президент это понимает, он отдает себе в этом отчет, и он как был, так и останется заинтересованным в выстраивании, или точнее говоря, в реанимации наших двусторонних отношений. С любым президентом, которого выберут американцы", - сказал Песков.

Одной из таких общих тем он назвал и сотрудничество в сфере информационной безопасности.

"Вы все время кричите, что русские вас атакуют в киберпространстве, - давайте об этом говорить", - предложил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что российская сторона хотела бы выслушать существующие у США претензии и понять, на чем они зиждутся.

"И мы хотим ответить вам - так, чтобы вы поняли нашу позицию. И в этом плане Путин открыт для диалога. Вот, как мне кажется, как он на это смотрит", - подчеркнул Песков.

Мелодия любви

Трио DoReDoS, участники "Евровидения-2018", выпустили новый клип на песню о Молдове. Автор текста - известный в республике журналист и актер Андрей Порубин. Ролик был снят в Цыпово - сама местность окружена множеством сказочных преданий, мистических легенд. Одна из них гласит, что именно здесь спускался в царство теней Офрей за своей Эвридикой. Но не об этом новая песня. Цыпово - это еще и удивительный ландшафт, восхищающий своей красотой и своеобразием.

"Нет более красивой страны в мире. Ровные холмы и реки с кристально чистой водой, монастыри и церкви - повод для гордости. Место, где мы чувствуем себя лучше всего!" - поется в песне.

DoReDos — молдавское трио из Рыбницы. Группа состоит из Марины Джундиет, Евгения Андриянова и Сергея Мыцы. Они представили Молдавию на конкурсе Евровидение 2018 с песней "My Lucky Day", где в финале заняли 10-е место. Ранее они пытались представить Молдавию в 2015 и 2016 году. В 2017 году они стали победителями от своей страны на конкурсе "Новая волна". Продюсером группы является Валерий Джундиет.

"Наживка" для призывников

В Курчатове Курской области девушка решила помочь военкомату найти призывников.

Школьница ходила по домам новобранцев, и молодые люди, увидев на своем пороге 17-летнюю девушку, открывали ей дверь, после чего и получали от нее повестки из военкомата.

После таких пригласительных, ряды российской армии пополнились тридцатью новобранцами, из-за чего ей даже вручили благодарность от военкомата.

"Я с уважением отношусь к юношам, которые несут службу в армии. Считаю, что это почетная обязанность, поэтому и решила помочь в период осеннего призыва", - рассказала девушка.

В военкомате остались довольны итогами эксперимента, и подчеркнули, что не исключают продолжения такой практики в дальнейшем.

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