Улучшающие настроение продукты: подробности для всех

Радостный банан и печальные энергетики – о том, как с помощью рациона поднять себе тонус, рассказывает эксперт.

КИШИНЕВ, 23окт — Sputnik. Что съесть, чтобы повысить себе настроение – о продуктах, создающих у человека позитивный настрой, радио Sputnik рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия.

Традиционно к улучшающим настроение относят шоколад и бананы. Но ими дело не ограничивается.

"Жирные сорта рыбы способствуют улучшению общего тонуса и повышению концентрации внимания за счет содержащегося в них йода. Также морская капуста полезна, поскольку в ней есть весь спектр витаминов, которые отвечают за работу надпочечников, а те в свою очередь влияют на выработку адреналина и норадреналина, а они задают тонус и поддерживают работоспособность", — уточнила собесденица.

По ее словам, еще можно орехи есть. Самыми хорошими считаются грецкие и фисташковые. Для повышения настроения достаточно регулярно употреблять 50 граммов в сутки.

Эффект объясняется тем, что такие продукты стимулируют мозг и эндокринную систему, отвечающие за наше настроение. Действие может быть и обратным. Его, по словам нейропсихолога, провоцируют кофеин и таурин.

"Продукты, которые точно являются вредителями — это энергетические напитки. Одна такая банка равна примерно десяти чашкам кофе по содержанию таурина. Такая концентрация ничего хорошего мозгу не приносит. ", — объяснила Хвингия.

Все дело в том, что сначала идет энергетический подъем, а через какое-то непродолжительное время - резкое падение и состояние становится хуже, чем было изначально.

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