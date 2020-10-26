Лавров: у Москвы с Анкарой хорошие отношения, но не без проблем

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Россия продолжит взаимодействие с Турцией по урегулированию кризисных ситуаций в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

"У нас с Турцией хорошие отношения, но не без проблем. У нас далеко не во всем совпадают наши подходы к тем или иным проблемам. Но когда мы находим общие знаменатели.., мы с пользой для дела объединяем усилия и помогаем продвигаться к созданию условий, которые необходимы для урегулирования кризисных ситуаций. Мы такое взаимодействие с Турцией продолжим", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Отношения Турции с рядом стран обострились на фоне конфликта с Грецией в Восточном Средиземноморье и войны в Нагорном Карабахе. Власти Франции, России и Сирии напрямую обвинили Анкуру в провокациях и переброске боевиков из Сирии в зону карабахского конфликта.

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