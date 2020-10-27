"Все это прискорбно" – Лавров о санкциях ЕС из-за инцидента с Навальным

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Евросоюз не способен адекватно оценивать происходящее, об этом говорят инициированные Германией и Францией санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью хорватской газете "Вечерни лист".

ЕС 15 октября ввел ограничения против шести россиян и научного института, в Москве пообещали зеркальную реакцию.

Лавров напомнил о "высокомерном отказе" Берлина дать ответы на многочисленные запросы Генпрокуратуры России по Навальному. По мнению дипломата, это нарушает обязательства Германии по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

"Вместо уважения этого международно-правового документа представители Германии и Франции инициировали очередную порцию нелегитимных санкций ЕС в отношении российских граждан. Все это прискорбно и наглядно иллюстрирует <...> стремление (Брюсселя. – Прим. ред.) ставить себя вне закона", – цитирует Лаврова РИА Новости.

По его словам, антироссийские выпады западных коллег, "забывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства", в Москве без должного ответа не оставят.

Дипломат отметил, что Вашингтон и Брюссель удвоили усилия по сдерживанию развития России, но при этом не предоставляют никаких доказательств по обвинениям в адрес Москвы.

Лавров выразил надежду, что у европейских партнеров хватит здравого смысла и дальновидности на восстановление диалога.

Инцидент с Навальным

Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной – не ясно, но ядов в анализах не нашли.

Позже Навального перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.

При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.

В начале октября ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, хотя по характеристикам аналогичны "Новичку". Тем не менее, ЕС ввел антироссийские ограничения.

Сейчас состояние Навального улучшается, он проходит реабилитацию.

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