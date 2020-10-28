Пока все спали: звонок Путина, карантин в Болгарии и последний перелет Ту-154

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, Болгария усилила ограничительные меры из-за COVID-19, в России Ту-154 совершил последний гражданский перелёт. Подробности в нашем утреннем обзоре ночных событий.

КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Лидеры двух стран рассмотрели тематику взаимодействия на сирийском направлении, а также обсудили ситуацию в зоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин Эрдоган также обменялись мнениями по вопросам политического урегулирования в Сирии, в том числе при содействии стран – гарантов Астанинского процесса, и затронули ливийскую проблематику, включая перспективы дальнейшей нормализации обстановки и активизации межливийских мирных переговоров.

Обсуждая ситуацию в Нагорном Карабахе, Путин выразил глубокую озабоченность тем, что военные действия между Арменией и Азербайджаном до сих пор продолжаются. При этом в конфликт, отметил российский президент, все более масштабно вовлекаются террористы с Ближнего Востока.

"С российской стороны выражена глубокая озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов с Ближнего Востока. Владимир Путин проинформировал о контактах с руководством Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах в целях скорейшего достижения перемирия и деэскалации кризиса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что условлено и далее осуществлять координацию между внешнеполитическими и оборонными ведомствами России и Турции, а также спецслужбами двух стран.

Разговор президентов состоялся по инициативе турецкой стороны.

С 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут интенсивные бои. ВС Азербайджана обстреливают мирные города и села Карабаха, уничтожая жилые дома и гражданские инфраструктуры. В результате мощных ударов есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения Карабаха.

Вынуждены повторить

Болгария снова вынуждена ввести ограничения из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом пишет портал Novinite со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Ограничительные меры вступят в силу 29 октября и будут действовать до 12 ноября включительно.

Посещение занятий в учебных заведениях для учащихся старших классов и студентов университетов приостановлено. Также в Болгарии не будет возможности посещать ночные развлекательные заведения, в том числе пабы, ночные клубы и бары.

Кстати, аналогичное предписание санитарных властей вступили в среду и в России. Из-за активного роста числа зараженных граждане обязаны носить медицинские маски в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, а также на парковках и в лифтах.

"Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23.00 до 6.00 часов", - говорится в документе Роспотребнадзора.

По последним данным, всего в России были инфицированы коронавирусом 1 547 774 человек, из которых 16 550 за последние сутки

Последний гражданский перелет

Самолет Ту-154 совершил последний в России гражданский перелёт, выполнив рейс из Якутии в Новосибирск, сообщили в российской авиакомпании.

С конца 2000-х авиакомпании российские авиакомпании начали постепенный вывод Ту-154 из эксплуатации. Основной причиной стала низкая топливная эффективность двигателей: расход топлива у Ту-154 почти в 1,4 раза больше, чем у современных западных самолетов. В 2008 году все свои Ту-154 вывела из эксплуатации авиакомпания S7 Airlines, в 2009-м ее примеру последовали "Россия" и "Аэрофлот". Советские самолеты заменили западные аналоги — Boeing 737 и Airbus A320.

В дальнейшем Ту-154 будут использоваться лишь государственными организациями, такими как МВД, ФСБ и Минобороны, отметили в пресс-службе.

Ту-154 был разработан в 1960-х годах в ОКБ Туполева. В 2010-х годах его начали массово списывать с гражданских перелетов из-за ограничений сроков эксплуатации.

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