Франция под террористической атакой: обращение к нации, мобилизация, новые задержания

Страна пережила "черный четверг", сообщение о трагедии поступило из Ниццы, тревожные телеграммы пошли из других городов.

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации после того, как вооруженный ножом мужчина устроил нападение в соборе в Ницце.

Французский лидер заявил, что страна в очередной раз подверглась "исламистской террористической атаке".

Он прибыл в Ниццу через несколько часов после нападения.

Президент объявил об усилений мер безопасности в стране на фоне последних событий.

"Мы защитим все места культа, в частности, церкви, чтобы праздник Святых прошел должным образом, - сказал он. - Мы защитим также наши школы после школьных каникул".

В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что двух человек нападавший обезглавил.

По данным французских СМИ, мужчине 21 год, он выходец из Туниса и ранее не попадал в поле зрения полиции. Его быстро задержали, при этом он был ранен.

VIDÉO. Attentat à Nice : un policier explique le déroulé de l’attaque

👉 https://t.co/ViGPYPytfD pic.twitter.com/SwCkUtWdSZ — Le Parisien Vidéo (@LeParisienVideo) October 29, 2020

​Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Расследование ведет антитеррористический отдел прокуратуры.

Сообщения об инцидентах поступили затем из Авиньона и Лиона, в первом случае человек с ножом, напавший на полицейских, был застрелен во втором - обезоружен.

Макрон назначил заседание совета обороны на утро пятницы.

Принято решение увеличить с трех до семи тысяч число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle после атаки в церкви Ниццы.

Ранее премьер-министр Жан Кастекс сообщил, что на территории всей страны план по противодействию терроризму Vigipirate введен на максимально высоком уровне.

Во второй половине дня полиция задержала мужчину, который планировал нападение у церкви под Парижем, подобное тому, что произошло в Ницце, сообщает ряд французских изданий.

🔴🇲🇫INFO - Un homme interpellé près d’une église à #Sartrouville après avoir voulu «faire comme à Nice». Il a été arrêté non loin de l’église Saint-Martin sans doute en possession d’un couteau. C’est son père qui a alerté les autorités. (Le Parisien) https://t.co/waOgiRyKz4 — Brèves de presse (@Brevesdepresse) October 29, 2020

​По данным издания, операция прошла в коммуне Сартрувиль в Иль-де-Франс в северо-западном пригороде Парижа недалеко от церкви Сен-Мартен.

Получив сигнал, полиции удалось быстро обнаружить автомобиль, в котором передвигался злоумышленник. Сообщается, что у задержанного был при себе нож.

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