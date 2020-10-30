Пока все спали: пять землетрясений, ситуация с COVID-19 и ограничения

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Вечером в четверг и в ночь на пятницу в Румынии произошли сразу пять землетрясений. Согласно данным Национального института физики земли, накануне первый раз колебания земной коры зафиксировали в уезде Бузэу в 20.37. Магнитуда составила 3. Очаг залегал на глубине 114 километров.

А еще четыре подземных толчка приборы сейсмологов зарегистрировали в уезде Васлуй на небольшой глубине. В 22.00 магнитуда составила 2,9, а спустя 14 минут был отмечен толчок силой 2,1. Оба очага находились на глубине 6 километров.

Самое сильное в этом месяце землетрясение произошло в 00.39 в ночь на пятницу. Магнитуда составила 4,2, а очаг находился всего на глубине 8 километров. Через четыре минуты приборы зарегистрировали еще одно колебание земной коры на глубине 5 километров. На этот раз магнитуда составила 2,6.

Толчки около 4 баллов по шкале Рихтера и сильнее, происходящие в соседней Румынии, жители Молдовы также ощущают.

Всего в октябре 2020 года в Румынии зарегистрировали 36 землетрясений.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 45 миллионов человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 45 миллионов 28 тысяч 250. Из них 30 миллионов 301 тысяча 655 человек выздоровели, миллион 181 тысяча 75 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (8 миллионов 945 тысяч 891). Следом идут Индия (8 миллионов 88 тысяч 851) и Бразилия (5 миллионов 494 тысячи 376).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 570 тысячи 446), Франция (миллион 327 тысяч 852), Испания (миллион 160 тысяч 83), Аргентина (миллион 143 тысячи 800), Колумбия (миллион 48 тысяч 55), Великобритания (968 тысяч 456) и Мексика (912 тысяч 811).

В ЕС не спешат снимать ограничения

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 381 тысяча 664 зараженных, в Румынии - 229 тысяч 40, а в Молдове - 74 тысячи 233.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза не спешить с отменой действующих сейчас ограничительных мер после второй волны коронавируса.

"После первой волны этим летом мы, возможно, слишком быстро ослабили ограничительные меры. Нам следует понять, что предстоит бороться против вируса, пытаться ограничить его распространение, пока не будет достаточно иммунитета среди населения благодаря вакцинации. Мы должны быть очень осторожны, прежде чем отменять действующие меры", - сказала она по итогам неформального саммита ЕС в режиме видеоконференции.

Глава ЕК напомнила, что в настоящее время основным оружием против COVID является поведение населения: ношение масок, соблюдение соцдистанции, избежание нахождения в закрытых непроветриваемых помещениях.

Также Урсула фон дер Ляйен добавила, что все страны Евросоюза получат вакцину от коронавируса одновременно в соответствии с численностью населения.

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