Пока все спали: вандализм в Вене, призыв Zdob si Zdub и восход "Голубой луны"

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. В Вене полсотни хулиганов разгромили католическую церковь Святого Антония Падуанского. Об этом сообщает австрийское издание Kurier.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна продолжит решительную борьбу против "политического ислама".

Alle Christen müssen in #Österreich frei und in Sicherheit ihren Glauben ausüben können! Wir werden den Kampf gegen den politischen Islam entschieden weiterführen und hier keine falsche Toleranz zeigen.

Danke an alle Polizisten für ihren Einsatz! https://t.co/1Psz3C82vn — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) October 30, 2020

По информации СМИ погром устроил подростки, относящиеся к радикальным исламистам. Они неоднократно привлекали к себе внимание правоохранителей. Издание сообщает, что хулиганы били ногами церковные скамьи и исповедальню. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.

Когда на место прибыли полицейские, молодые люди скрылись.

Накануне на фоне нападений во Франции в Австрии было принято решение усилить меры безопасности с помощью патрулирования общественных мест.

В поддержку Ботгроса

Музыканты популярного в Молдове этно-хардкор-коллектива Zdob si Zdub поддержали дирижера Николая Ботгроса, который недавно был госпитализирован с COVID-19.

"Группа Zdob și Zdub передает всю энергию на выздоровление маэстро Николая Ботгроса, музыкантов и всех людей, которые борются с этим вирусом. Давайте заботиться друг о друге. Вирус существует. С ним столкнулись и некоторые участники нашей группы", - говорится в заявлении музыкантов.

Редкое явление

Второе за октябрь полнолуние наступит вечером 31 октября, это редкое явление называют "Голубой луной".

Ранее в Московском планетарии сообщали, что предыдущее полнолуние наступило 2 октября. 31 октября полнолуние должно наступить в 17.51 мск.

"Голубой луной" называют редкое явление, когда в один месяц успевают пройти два полнолуния. Луна при этом не окрашивается ни в голубой, ни в какой-либо другой цвет. Название пошло от английского выражения Once in a blue moon, которое можно перевести как "крайне редко". В прошлый раз "Голубая луна" происходила в феврале 2018 года. В следующий раз ожидается в августе 2023 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova