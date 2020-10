Пока все спали: вандализм в Вене, призыв Zdob si Zdub и восход "Голубой луны"

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. В Вене полсотни хулиганов разгромили католическую церковь Святого Антония Падуанского. Об этом сообщает австрийское издание Kurier.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна продолжит решительную борьбу против "политического ислама".

Alle Christen müssen in #Österreich frei und in Sicherheit ihren Glauben ausüben können! Wir werden den Kampf gegen den politischen Islam entschieden weiterführen und hier keine falsche Toleranz zeigen.

Danke an alle Polizisten für ihren Einsatz! https://t.co/1Psz3C82vn