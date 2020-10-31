Голая правда Билли Айлиш: за что певица попала в черный список США

В правительстве США недовольных политикой президента Дональда Трампа приравняли к "разрушителям государства", в черный список попали и звезды шоу-бизнеса.

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Власти США внесли в черный список певицу Билли Айлиш и ряд других звезд. Причиной указывается "разрушение страны", сообщает издание The Washington Pos, ссылаясь на неназванный источник в правительстве.

Чиновник, подготовил проект, который подразумевает исключение ряда звезд из дорогостоящего контракта, связанного с кампанией против COVID-19. Договор заключили с 274 знаменитостями, из них одобрили только десять.

Для внесения Айлиш в черный список стало то, что она высказывается против политики главы Белого дома Дональда Трампа. Она оказалась в одной компании с актрисой Дженнифер Лопес, которая критиковала миграционную политику главы Белого дома и с режиссером Джаддом Апатоу. Последний неоднократно высказывал свои сомнения по поводу интеллектуальных способностях американского президента.

В августе Билли Айлиш выступила на съезде Демократической партии с критикой президента Дональда Трампа. По словам исполнительницы, американский лидер не справился также с обеспечением безопасности в связи с пандемией COVID-19.

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