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Умерла актриса фильма "А зори здесь тихие"

© CC0 / Pixabay / Byn_Li
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20201031/32244490/Umerla-aktrisa-filma-A-zori-zdes-tikhie.html

Отмечается, что информация о дате прощания с Галиной Филимоновой и месте похорон станет известна позже.

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Не стало актрисы петербургского Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ) Галина Филимонова, сыгравшая в фильме "А зори здесь тихие", передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение  театральной мастерской Юрия Красовского.

"Сегодня печальный день. Не стало Галины Филимоновой, актрисы МДТ и долгие годы педагога нашей мастерской. Галина Ивановна воспитала несколько поколений артистов и режиссеров. Ее преданность театру и служение своему делу всегда вызывали восхищение. А высокая энергия, честность и талант заражали и заставляли сильнее углубляться в профессию и погружаться в процесс", — говорится в заявлении.

Отмечается, что информация о дате прощания и месте похорон станет известна позже.

Галина Филимонова является заслуженной артисткой России, сообщается на сайте МДТ. Она была там актрисой с 1974 года.
Филимонова родилась в Ленинграде и в 1967 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (класс Г. А. Товстоногова). С 1967 по 1970 год была актрисой Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, с 1970 по 1972 год играла в театре Русской драмы в Риге. В 1972-м Филимонова была приглашена в труппу Ленинградского театра драмы и комедии.

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