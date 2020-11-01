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Очереди с 7 утра: как в Москве голосовали на выборах президента

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (271)
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Sputnik Молдова
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В России на выборах президента РМ организовано 17 избирательных участков. В голосовании принимают участие около 357 тысяч граждан Молдовы.

В Москве открыто четыре участка для голосования. Самые длинные очереди избирателей образуются возле молдавского посольства.

На выборы - в масках и перчатках

"Граждане активно участвуют  в выборах. Мы были удивлены, что  даже рано утром, когда только  открылся участок, в 7 часов, уже начались  очереди. Думаю, явка к обеду будет выше", - предположила председатель избирательного участка 1/323 Людмила Парасий.

На входе в здание посольства проверяющий смотрит, чтобы маска была надета правильно – прикрывала и рот, и нос. Если нет перчаток, то их тут же выдают.

Выборы президента Молдовы: что говорят наблюдатели из МПА СНГ
© Sputnik
LIVE: Выборы президента Молдовы - что говорят наблюдатели из МПА СНГ

"Эти выборы отличаются от прошлых эпидемиологическими ограничениями. Граждане обязательно должны быть в масках и перчатках. Каждые два часа проводится проветривание помещения и дезинфекция всех поверхностей", - объясняет Парасий.

Время избирателей – превыше всего

Три из четырех московских избирательных участка находятся в пешей доступности друг от друга, около станции метро "Кузнецкий мост". Так было все сделано специально для удобства граждан Молдовы.

"Если у одного участка большая очередь, то избиратель может быстро добраться до другого, где людей меньше. Мы постарались так все организовать, чтобы избирателям было удобно, и российские власти нам в этом помогли", - подчеркивает полномочный министр, советник посольства Молдовы в РФ Эдуард Мельник.

  • Голосование на выборах президента Молдавии в Москве
    © Sputnik / Евгений Одиноков
  • Голосование на выборах президента Молдавии в Москве
    © Sputnik / Евгений Одиноков
  • Голосование на выборах президента Молдавии в Москве
    © Sputnik / Евгений Одиноков
  • Голосование на выборах президента Молдавии в Москве
    © Sputnik / Евгений Одиноков
  • Голосование на выборах президента Молдавии в Москве
    © Sputnik / Евгений Одиноков
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© Sputnik / Евгений Одиноков
Голосование на выборах президента Молдавии в Москве

На участке при посольстве могут находиться не более пяти избирателей одновременно. Поэтому многие дожидаются в очереди на улице возможности проголосовать. Несмотря на хмурую погоду, настроение у граждан приподнятое. На выборы приходят большими семьями, с маленькими детьми и пожилыми родителями.

"Мы сюда пришли как  на праздник. Без настроения нельзя  голосовать за будущее наших  детей. Если мы не придем, то кто придет вместо нас?! Это же наша страна!" – говорит молдаванин Андрей.

Наталья пять лет живет в Москве, в этом году она вышла замуж за россиянина, и пока у девушки есть молдавский паспорт, решила воспользоваться правом голоса.

"У меня в Молдове  остались родители, родственники, поэтому  важно прийти на выборы, отдать  свой голос за светлое будущее  республики", - считает Наталья.

"Проголосовать - обязанность  каждого гражданина. Я живу в России уже 10 лет. Приехал сюда поработать и решил подольше задержаться. Мне бы хотелось, чтобы будущее Молдовы было связано с Российской Федерацией и странами, которые раньше входили в состав СССР", - поделился Василий.

Леонид, который семь лет живет в России, пришел на выборы с женой и сыном. Он уверен: молодым гражданам стоит показывать пример активного участия в жизни своего государства.

"Ковид – настроение нормальное", - шутит он, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik про обстановку на выборах.

Без нарушений и провокаций

Обстановка на выборах спокойная и весьма дружелюбная, констатируют организаторы.

"Нарушений и провокаций  не было. Все проходит согласно  регламенту. Все сознательные. Надеюсь, такая обстановка будет до конца дня. Нас охраняет полиция, обеспечивает правопорядок", - добавил советник Эдуард Мельник.

То, что выборы проходят в "спокойной теплой атмосфере" также подтверждает председатель избирательного участка 1/325 Дорин Попушой.

"Все сделано для  того, чтобы граждане, пришедшие голосовать, чувствовали себя как дома, в республике Молдова", - подчеркивает он.

Голосование на выборах президента РМ организовано на 139 участках за пределами республики.

В ЦИК зарегистрировано восемь кандидатов на пост президента. Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

Выборы президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
LIVE: Выборы президента Молдовы – 2020
Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов. Это - Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Sputnik Молдова ведет прямую текстовую трансляцию с выборов президента республики>>>

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Выборы президента Молдовы: подробности (271)


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