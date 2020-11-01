Очереди с 7 утра: как в Москве голосовали на выборах президента

В Москве открыто четыре участка для голосования. Самые длинные очереди избирателей образуются возле молдавского посольства.
На выборы - в масках и перчатках
"Граждане активно участвуют в выборах. Мы были удивлены, что даже рано утром, когда только открылся участок, в 7 часов, уже начались очереди. Думаю, явка к обеду будет выше", - предположила председатель избирательного участка 1/323 Людмила Парасий.
На входе в здание посольства проверяющий смотрит, чтобы маска была надета правильно – прикрывала и рот, и нос. Если нет перчаток, то их тут же выдают.
"Эти выборы отличаются от прошлых эпидемиологическими ограничениями. Граждане обязательно должны быть в масках и перчатках. Каждые два часа проводится проветривание помещения и дезинфекция всех поверхностей", - объясняет Парасий.
Время избирателей – превыше всего
Три из четырех московских избирательных участка находятся в пешей доступности друг от друга, около станции метро "Кузнецкий мост". Так было все сделано специально для удобства граждан Молдовы.
"Если у одного участка большая очередь, то избиратель может быстро добраться до другого, где людей меньше. Мы постарались так все организовать, чтобы избирателям было удобно, и российские власти нам в этом помогли", - подчеркивает полномочный министр, советник посольства Молдовы в РФ Эдуард Мельник.
- Голосование на выборах президента Молдавии в Москве© Sputnik / Евгений Одиноков
- Голосование на выборах президента Молдавии в Москве© Sputnik / Евгений Одиноков
- Голосование на выборах президента Молдавии в Москве© Sputnik / Евгений Одиноков
- Голосование на выборах президента Молдавии в Москве© Sputnik / Евгений Одиноков
- Голосование на выборах президента Молдавии в Москве© Sputnik / Евгений Одиноков
На участке при посольстве могут находиться не более пяти избирателей одновременно. Поэтому многие дожидаются в очереди на улице возможности проголосовать. Несмотря на хмурую погоду, настроение у граждан приподнятое. На выборы приходят большими семьями, с маленькими детьми и пожилыми родителями.
"Мы сюда пришли как на праздник. Без настроения нельзя голосовать за будущее наших детей. Если мы не придем, то кто придет вместо нас?! Это же наша страна!" – говорит молдаванин Андрей.
Наталья пять лет живет в Москве, в этом году она вышла замуж за россиянина, и пока у девушки есть молдавский паспорт, решила воспользоваться правом голоса.
"У меня в Молдове остались родители, родственники, поэтому важно прийти на выборы, отдать свой голос за светлое будущее республики", - считает Наталья.
"Проголосовать - обязанность каждого гражданина. Я живу в России уже 10 лет. Приехал сюда поработать и решил подольше задержаться. Мне бы хотелось, чтобы будущее Молдовы было связано с Российской Федерацией и странами, которые раньше входили в состав СССР", - поделился Василий.
Леонид, который семь лет живет в России, пришел на выборы с женой и сыном. Он уверен: молодым гражданам стоит показывать пример активного участия в жизни своего государства.
"Ковид – настроение нормальное", - шутит он, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik про обстановку на выборах.
Без нарушений и провокаций
Обстановка на выборах спокойная и весьма дружелюбная, констатируют организаторы.
"Нарушений и провокаций не было. Все проходит согласно регламенту. Все сознательные. Надеюсь, такая обстановка будет до конца дня. Нас охраняет полиция, обеспечивает правопорядок", - добавил советник Эдуард Мельник.
То, что выборы проходят в "спокойной теплой атмосфере" также подтверждает председатель избирательного участка 1/325 Дорин Попушой.
"Все сделано для того, чтобы граждане, пришедшие голосовать, чувствовали себя как дома, в республике Молдова", - подчеркивает он.
Голосование на выборах президента РМ организовано на 139 участках за пределами республики.
В ЦИК зарегистрировано восемь кандидатов на пост президента. Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
Sputnik Молдова ведет прямую текстовую трансляцию с выборов президента республики>>>
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