Пока все спали: результаты выборов, ситуация с COVID-19 и пожары в церквях

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Экс-премьер Молдовы, лидер Партии PAS Майя Санду лидирует на выборах президента республики - после подсчета 99,81% протоколов с избирательных участков она набрала 36,1% голосов, а действующий президент страны Игорь Додон - 32,66%. Такие предварительные данные приводит Центризбирком.

Это значит, что за Санду проголосовали свыше 486 тысяч избирателей, а за Додона - порядка 440 тысяч. Однако оба этих кандидата выходят во второй тур выборов, который должен будет пройти 15 ноября. Второй тур стал возможен, поскольку ни один из участников гонки не смог набрать более 50% голосов 1 ноября.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 46,5 миллиона человек.

К 08.00 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 46 миллионов 509 тысяч 232. Из них 31 миллион 78 тысяч 769 человек выздоровели, миллион 200 тысяч 361 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (9 миллионов 206 тысяч 975). Следом идут Индия (8 миллионов 229 тысяч 313) и Бразилия (5 миллионов 545 тысяч 705).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 524 тысячи 648), Франция (миллион 458 тысяч 999), Испания (миллион 185 тысяч 678), Аргентина (миллион 173 тысячи 533), Колумбия (миллион 82 тысячи 767), Великобритания (миллион 38 тысяч 54) и Мексика (929 тысяч 392).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 407 тысяч 573 зараженных, в Румынии - 246 тысяч 663, а в Молдове - 76 тысяч 582.

Премьер Грузии - на самоизоляции

Глава кабмина Грузии Георгий Гахария сообщил, что у его сотрудника, с которым он имел контакт, подтвердился коронавирус, из-за чего он ушел на самоизоляцию, говорится в его заявлении, которое распространила пресс-служба.

Пожары в церквях

"К сожалению, мне приходится работать в другом режиме, так как у моего сотрудника, с которым я имел накануне длительную коммуникацию, по итогам тестирования подтвердился коронавирус. Следовательно, я перешел на самоизоляцию и продолжаю работать в этом режиме", - говорится в заявлении.

Две церкви сгорели за одну ночь в канадской провинции Онтарио, местные власти заявили, что неожиданные пожары "вызывают подозрения", сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на полицию.

Сообщается, что инцидент произошел на юго-западе Онтарио в ночь на воскресенье. Пожар разгорелся в двух церквях, расположенных поблизости друг от друга.

Представители аварийных служб сообщили, что получили сообщение о возгорании вскоре после полуночи. По прибытии они обнаружили, что здание объединенной церкви муниципалитета Южный Карадок полностью охвачено пламенем. Примерно в 6.15 утра по местному времени (14.15 мск), через несколько часов после первого пожара, экстренные службы получили вызов в связи с возгоранием в Англиканской церкви святого Андрея.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova