Пока все спали: теракт в Вене, проблемы Ефремова и кот-должник

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КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Серия нападений со стрельбой произошла в центре австрийской столицы в понедельник. Как сообщают СМИ, группа неизвестных атаковала синагогу.

По информации РИА Новости, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, один нападавший нейтрализован. Пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом.

Момент нападения попал на видео, кадры интернет-пользователи разместили в социальных сетях. На одном из роликов мужчина в белом на бегу стреляет из автомата. На другом - перестрелка с участием полиции. Кроме того, очевидцам удалось заснять убегающих людей и работающий отряд спецназа.

СМИ также сообщали, что один нападавший подорвался на взрывчатке, прикрепленной к его поясу. Власти эту информацию не подтвердили, но и не исключили сам факт возможного существования такого пояса.

"Нападавший был застрелен, полиция работала у ресторана, чтобы прояснить, подтвердиться ли подозрение, что у него под курткой был пояс со взрывчаткой. Похоже на то, что этот пояс со взрывчаткой был муляжом. Вещество проверяется специалистами", - заявил бургомистр Вены Михаэль Людвиг в эфире одного из австрийских телеканалов.

Меры безопасности усилены на территории всей Австрии, в том числе на границах страны.

Деньги есть, но денег нет

В сложной ситуации оказался актер Михаил Ефремов. Из-за проблем с финансами он не смог пока возместить ущерб гражданской жене и матери погибшего в аварии водителя Сергея Захарова.

Информацию "Московскому комсомольцу" подтвердил новый адвокат актера Петр Хархорин.

"Деньги пока неоткуда взять", - заявил юрист.

Он пояснил, что сбережениями, которые хранятся в банковской ячейке и на личном счете Ефремова его супруга сможет воспользоваться только после того, как приговор актеру официально вступит в законную силу. Тогда он сможет сделать доверенность на жену.

Сейчас доступ к финансам для нее закрыт. Адвокат также сообщил, что невозможно воспользоваться средствами и с производственных счетов Ефремова, поскольку они арестованы налоговой инспекцией.

Три миллиона рублей, которые актер уже выплатил трем потерпевшим по делу, по словам Хархорина, "наскребли благодаря друзьям, знакомым, родственникам".

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Актер управлял машиной в нетрезвом виде, пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице.

Актера приговорили к восьми годам лишения свободы, однако Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года.

Блудный кот вернулся с долгами

В Таиланде домашний кот стал причиной двойного беспокойства хозяев: сначала он пропал из дома, а потом вернулся, но не один, а с запиской.

Все произошло в городе Чиангмай. Не успел хозяин как следует погоревать о пропаже любимого питомца, как тот пришел домой - как ни в чем не бывало. Три дня пушистый разбойник где-то гулял, но изголодавшимся не выглядел.

Как оказалось, к ошейнику кота была прикреплена записка.

"Ваш кот не сводил глаз с макрели в моем киоске, поэтому я дала ему три штуки", — говорилось в послании от имени Тетушки Мэй. Сердобольная, но практичная женщина оставила и свой номер телефона.

Фотографии любителя макрели хозяин разместил в фейсбуке. В комментариях пользователи предположили, что пушистик вряд ли раскаивается, так как выглядит уж больно довольным. Владельцу животного, разумеется, посоветовали оплатить съеденную котом рыбу. Ну и, конечно, отзывчивая хозяйка рыбной лавки тоже не осталась без комплиментов - за заботу о блудном четвероногом.

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