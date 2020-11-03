Профессор Бенюк о терактах в Европе: "История всегда наказывает"

Может ли терроризм стать реальной проблемой для восточно-европейских стран и в их числе - Молдовы? Есть ли эффективная «таблетка» от террористического «болезни», приступ которой мы в последние дни наблюдаем во Франции и Австрии?

КИШИНЕВ, 3 окт - Sputnik. К сожалению, полностью исключить угрозу террористических атак нельзя даже в маленькой Молдове. Такое мнение в прямом эфире радиостудии Sputnik Moldova высказал ректор Молдавского государственного института международных отношений (IRIM), кандидат исторических наук, доктор политических наук, профессор Валентин Бенюк, проанализировавший кровавые события в самом сердце Европы.

© Sputnik / Miroslav Rotari Валентин Бенюк.

Поздним вечером второго ноября по столице Австрии прокатилась волна террористических атак. Злоумышленники совершили нападения в шести местах Вены. Пять человек погибли, более десятка ранены. Первая атака произошла у здания синагоги, остальные также прошли в центре города - на Морцинплац, Зальцгрис, Фляйшмаркт, Бауернмаркт и Грабен. Нападавших было несколько, они использовали огнестрельное оружие. Погибли случайные прохожие, среди раненых есть полицейские. Всё это, фактически, стало продолжением трагических происшествий, немного ранее случившихся во Франиции.

"Когда мы говорим о Европе, то имеем в виду богатые, благополучные страны, гордящиеся своей историей, своими достижениями, своими ценностями. У этого феномена есть обозначение – евроцентризм. История и нынешнее процветание многих европейских государств строились на колониальной политике, которая начала сходить на нет только в 60-х годах прошлого века", - говорит Валентин Бенюк.

По его словам, "Жители бывших колоний стали мигрировать в митрополии с общим посылом: "Вы обогатились за наш счёт, пришло время возвращать долги. И если вы не захотите сделать это добровольно, мы сами возьмем свое". История всегда наказывает...".

При этом, по его мнению, ни в Европе, ни в Соединенных штатах рецепта эффективного противодействия терроризму нет и по сей день. Более того, угроза террористических актов не ограничивается какой-то конкретной географией.

Как считает гость студии, сегодня нельзя исключать, что подобные события могут угрожать Молдове.

"Терроризм – феномен очень нелинейный и агрессивный. И при этом зачастую спонтанный. Поэтому террористический акт крайне сложно спрогнозировать. Предвидеть и предотвратить такого рода акцию часто не под силу спецслужбам самых могущественных государств. Что уж говорить о Молдове, не располагающей ни крепкой экономикой, ни военной мощью...", - утверждает ректор IRIM.

В качестве возможного эффективного средства от распространения терроризма Бенюк приводит пример действий Российской Федерации в Сирии против военизированных подразделений Исламского государства*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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