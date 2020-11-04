Пока все спали: кукольный Трамп, нарколог о COVID-19, зеркало Марии-Антуанетты

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КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. За выборами президента американцы предпочитают наблюдать сообща. Особенно людно непосредственно у Белого дома в Вашингтоне. К собравшимся здесь активистам присоединился необычный персонаж - кукольный "Дональд Трамп". Это мужчина в белой рубашке с огромной кукольной головой, изображающий действующего президента США.

Как передает корреспондент РИА Новости, обстановка у резиденции главы американского государства в целом спокойная:играет музыка, молодежь поет песни, около двухсот человек прогуливаются и фотографируются с кукольным "Трампом". На стену одного из зданий выводят проекцию с теленовостями.

Однако в окрестностях дежурят полицейские, в том числе на патрульных машинах. Еще раньше вокруг территории Белого дома возвели забор "в связи с уникальными требованиями к безопасности вокруг предстоящих президентских выборов и в связи с необходимостью быстро разрешить потенциально возможные столкновения, защитить парк и обеспечить общественную безопасность около комплекса Белого дома" - так объяснили меру в парковой службе.

Америка выбирает президента, на кресло претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

По информации СМИ, страна готовится к возможным поствыборным протестам. В Нью-Йорке фанерой заколотили витрины крупных магазинов, в Вашингтоне временно приостановили работу многие крупные фирмы.

За ходом голосования в режиме реального времени можно проследить здесь.

"Сухой закон" для заболевших COVID

Употребление алкоголя при коронавирусе усложняет течение болезни и может перевести ее в тяжелую форму. Об этом в интервью радио Sputnik заявил врач-нарколог Руслан Исаев.

Иммунитет играет решающую роль в том, насколько тяжело будет протекать коронавирусная инфекция, при этом алкоголь подрывает иммунитет. Так что выпивающий, заразившийся COVID-19, рискует получить тяжелую форму течения болезни, отметил Исаев.

"Если человек болеет ковидом в легкой форме, то употребление алкоголя может перевести эту форму в среднее или тяжелое течение болезни. Об этом мы можем точно говорить, как и о том, что смешение алкоголя с препаратами, которые применяются при лечении, может привести к тяжелым осложнениям и последствиям", – рассказал нарколог. © Fotolia / Photographee Иммунолог рассказал, как переболеть коронавирусом в легкой форме

Он также напомнил о несовместимости с алкоголем многих лекарственных препаратов, которые применяются в лечении коронавируса.

"Прежде всего, речь об антибиотиках. Эти препараты сами по себе могут вызвать побочные эффекты, а алкоголь будет способствовать возникновению дополнительных осложнений. Также употребление алкоголя затрудняет действие антикоагулянтов – препаратов, препятствующих образованию тромбов. Из-за алкоголя, который повышает свертываемость крови, их нужно будет применять в больших количествах", – рассказал Руслан Исаев.

Нарколог сообщил и такой интересный факт: по его словам, во время болезни может сработать защитная реакция организма, когда вслед за ухудшением состояния пропадает желание выпить.

Смотрелись в антиквариат

Неожиданной оказалась для британской семьи информация, что старое зеркало в ванной, в которое они смотрелись каждое утро, принадлежало последней королеве Франции Марии-Антуанетте. Информацией поделилось издание Daily Mail.

Антикварное сокровище провисело в квартире счастливых обладателей раритета более 40 лет.

Family discovers mirror in their bathroom worth $13,000 belonged to last queen of France

Marie Antoinette was the last queen of France before the French Revolution. She was the youngest daughter of Empress Maria Theresa and Emperor Francis I. pic.twitter.com/nm8vKynnoq — Yusuf iOsysTech (@Sophie45452407) November 3, 2020

​Красивую вещицу размером 50 сантиметров на 40 сантиметров в резной раме орехового дерева купил друг семьи в 50-х годах прошлого века. И все это время никто и не догадывался о ценности зеркала.

Владельцы проигнорировали даже табличку с надписью: "Это зеркало когда-то принадлежало Марии-Антуанетте и было куплено на распродаже вещей Наполеона". Расценивали как шутку, пока аукционер Эндрю Стоу не помог им установить подлинность предмета и его стоимость.

"Как только мы обнаружили все эти невероятные доказательства, зеркало стало еще более особенным. Мысль, что одна из самых известных исторических личностей смотрела в него, просто завораживает", - рассказал Стоу.

Издание сообщает, что, ценный предмет будет продан на аукционе 13 ноября в Великобритании. Предполагаемая сумма, которую смогут выручить владельцы за свою находку, - порядка 13 тысяч долларов.

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