Пока все спали: кукольный Трамп, нарколог о COVID-19, зеркало Марии-Антуанетты

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. За выборами президента американцы предпочитают наблюдать сообща. Особенно людно непосредственно у Белого дома в Вашингтоне. К собравшимся здесь активистам присоединился необычный персонаж - кукольный "Дональд Трамп". Это мужчина в белой рубашке с огромной кукольной головой, изображающий действующего президента США.
Как передает корреспондент РИА Новости, обстановка у резиденции главы американского государства в целом спокойная:играет музыка, молодежь поет песни, около двухсот человек прогуливаются и фотографируются с кукольным "Трампом". На стену одного из зданий выводят проекцию с теленовостями.
Однако в окрестностях дежурят полицейские, в том числе на патрульных машинах. Еще раньше вокруг территории Белого дома возвели забор "в связи с уникальными требованиями к безопасности вокруг предстоящих президентских выборов и в связи с необходимостью быстро разрешить потенциально возможные столкновения, защитить парк и обеспечить общественную безопасность около комплекса Белого дома" - так объяснили меру в парковой службе.
Америка выбирает президента, на кресло претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
По информации СМИ, страна готовится к возможным поствыборным протестам. В Нью-Йорке фанерой заколотили витрины крупных магазинов, в Вашингтоне временно приостановили работу многие крупные фирмы.
За ходом голосования в режиме реального времени можно проследить здесь.
"Сухой закон" для заболевших COVID
Употребление алкоголя при коронавирусе усложняет течение болезни и может перевести ее в тяжелую форму. Об этом в интервью радио Sputnik заявил врач-нарколог Руслан Исаев.
Иммунитет играет решающую роль в том, насколько тяжело будет протекать коронавирусная инфекция, при этом алкоголь подрывает иммунитет. Так что выпивающий, заразившийся COVID-19, рискует получить тяжелую форму течения болезни, отметил Исаев.
"Если человек болеет ковидом в легкой форме, то употребление алкоголя может перевести эту форму в среднее или тяжелое течение болезни. Об этом мы можем точно говорить, как и о том, что смешение алкоголя с препаратами, которые применяются при лечении, может привести к тяжелым осложнениям и последствиям", – рассказал нарколог.© Fotolia / Photographee
Он также напомнил о несовместимости с алкоголем многих лекарственных препаратов, которые применяются в лечении коронавируса.
"Прежде всего, речь об антибиотиках. Эти препараты сами по себе могут вызвать побочные эффекты, а алкоголь будет способствовать возникновению дополнительных осложнений. Также употребление алкоголя затрудняет действие антикоагулянтов – препаратов, препятствующих образованию тромбов. Из-за алкоголя, который повышает свертываемость крови, их нужно будет применять в больших количествах", – рассказал Руслан Исаев.
Нарколог сообщил и такой интересный факт: по его словам, во время болезни может сработать защитная реакция организма, когда вслед за ухудшением состояния пропадает желание выпить.
Смотрелись в антиквариат
Неожиданной оказалась для британской семьи информация, что старое зеркало в ванной, в которое они смотрелись каждое утро, принадлежало последней королеве Франции Марии-Антуанетте. Информацией поделилось издание Daily Mail.
Антикварное сокровище провисело в квартире счастливых обладателей раритета более 40 лет.
Family discovers mirror in their bathroom worth $13,000 belonged to last queen of France— Yusuf iOsysTech (@Sophie45452407) November 3, 2020
Marie Antoinette was the last queen of France before the French Revolution. She was the youngest daughter of Empress Maria Theresa and Emperor Francis I. pic.twitter.com/nm8vKynnoq
Красивую вещицу размером 50 сантиметров на 40 сантиметров в резной раме орехового дерева купил друг семьи в 50-х годах прошлого века. И все это время никто и не догадывался о ценности зеркала.
Владельцы проигнорировали даже табличку с надписью: "Это зеркало когда-то принадлежало Марии-Антуанетте и было куплено на распродаже вещей Наполеона". Расценивали как шутку, пока аукционер Эндрю Стоу не помог им установить подлинность предмета и его стоимость.
"Как только мы обнаружили все эти невероятные доказательства, зеркало стало еще более особенным. Мысль, что одна из самых известных исторических личностей смотрела в него, просто завораживает", - рассказал Стоу.
Издание сообщает, что, ценный предмет будет продан на аукционе 13 ноября в Великобритании. Предполагаемая сумма, которую смогут выручить владельцы за свою находку, - порядка 13 тысяч долларов.
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