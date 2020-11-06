Пока все спали: мэр-бульдог, алмазы из воздуха, Подольская и малыш

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КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Французский бульдог по имени Уилбур избран мэром небольшого населенного пункта Рэббит-Хэш, расположенного в американском штате Кентукки, сообщает телеканал NBC News.

Как рассказала телеканалу "представитель" Уилбура Эми Ноланд, "в Рэббит-Хэш в штате Кентукки человек никогда не был мэром". Она также добавила, что традиция назначать собаку главой административной единицы появилась в конце 1990-х годов.

Рэббит-Хэш представляет собой статистически обособленную местность и невключенную территорию. Численность его населения не превышает 500 человек. Город славится сообществом любителей собак, в которое входит и Эми Ноланд.

Она рассказала, что помогает пристраивать бездомных и беспородных кошек и собак к новым хозяевам. И сама является владельцем еще двух псов, помимо Уилбура.

Примечательно, что "будущего мэра" Эми считает исключением из правил, так как он зарегистрирован в Американском клубе собаководства как чистопородная собака.

Пес долгое время оставался брошенным, и Ноланд его приютила. "Он был таким милым", - объяснила она.

Алмаз из ниоткуда

Британцы удивляют: на сей раз ювелиров. Как сообщает tvr.by, на туманном Альбионе научились производить алмазы из воздуха.

Как уверяют эксперты, по качеству "воздушные" камни ничем не уступают собратьям природного происхождения. И процесс их производства экологическое равновесие на планете не нарушает.

Рецепт алмазов из воздуха прост: атмосферный углекислый газ, немного воды и солнечного света, которые преобразуют в метан, а после пропускают через плазму. Не секрет, что алмаз в природе формируется также из углерода под огромным давлением глубоко под землей.

© Sputnik / Илья Питалев Бриллиант "Ослепительный желтый" весом 20,6 карат.

Мама и малыш

За несколько лет испытаний британским специалистам удалось добиться точного химического соответствия природным алмазам и пройти сертификацию в Международном геммологическом институте, отмечает издание.

Певица Наталья Подольская, ставшая мамой во второй раз, поделилась с поклонниками трогательным снимком с крохой. Это фото – одно из большой серии снимков, на которых чета Пресняковых-Подольских запечатлела две недели жизни своего маленького сынули.

Поклонники не смогли не отметить умиротворение, которое исходит от мамы и ребенка.

"Какая нервная я была 5 лет назад с Тёмой и какая спокойная сейчас. Детям в этом возрасте особенно остро передаётся настроение мамы", - написала певица в комментарии к фото в Insatagram.

Маленький Ваня появился на свет в Москве, в Центре имени Кулакова. Наталья Подольская признавалась, что осталась в восторге от комфортных условий клиники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir) 26 Окт 2020 в 8:28 PDT

В этот день, 22 октября, отец ребенка Владимир Пресняков не смог сдержать слез, взяв малыша на руки – момент тоже попал на фото. Супруги продолжают получать поздравления с прибавлением в семействе.

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