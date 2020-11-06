Пост об избрании Байдена считать преждевременным: резолюция Twitter

Соцсеть отметила публикацию ремаркой: "официальные источники могли не огласить результаты выборов на момент ее размещения".

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Социальная сеть Twitter сопроводила сообщение соучредителя организации "Демократическая коалиция против Трампа" Скотта Дворкина об "избранном президенте Джо Байдене" комментарием о том, что официальные результаты еще не оглашены.

"Избранный президент Джо Байден. Избранный вице-президент Камала Харрис", - написал Дворкин в Twitter.

Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Действующий президент Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.

При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Байден.

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