Пост об избрании Байдена считать преждевременным: резолюция Twitter

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Социальная сеть Twitter сопроводила сообщение соучредителя организации "Демократическая коалиция против Трампа" Скотта Дворкина об "избранном президенте Джо Байдене" комментарием о том, что официальные результаты еще не оглашены.
"Избранный президент Джо Байден. Избранный вице-президент Камала Харрис", - написал Дворкин в Twitter.
President-Elect Joe Biden. Vice President-Elect Kamala Harris.— Scott Dworkin (@funder) November 6, 2020
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Действующий президент Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.
При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Байден.
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