Пока все спали: президентский оркестр, ситуация с COVID-19 и подсчет голосов в США

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. В субботу свое 28-летие отмечает президентский оркестр. Глава Минобороны страны Александр Пынзарь поздравил музыкантов с праздником.

"Некоторые профессии требуют не только труда, но и изящества, в том числе профессия музыканта. Восхищаюсь вами за те эмоции, которые проживаешь во время игры на военных парадах, протокольных церемониях и церемониях принесения присяги", - написал Пынзарь в Facebook.

Глава Минобороны также признался в своей страсти к барабанам.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 49,3 миллиона человек.

К 08.25 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 49 миллионов 322 тысячи 827. Из них 32 миллиона 480 тысяч 626 человек выздоровели, миллион 242 тысячи 868 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (9 миллионов 733 тысячи 816). Следом идут Индия (8 миллионов 462 тысячи 80) и Бразилия (5 миллионов 631 тысяча 181).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 720 тысяч 63), Франция (миллион 709 тысяч 716), Испания (миллион 328 тысяч 832), Аргентина (миллион 228 тысяч 814), Великобритания (миллион 149 тысяч 791), Колумбия (миллион 127 тысяч 733) и Мексика (955 тысяч 128).

У Шунина - не COVID-19

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 453 тысячи 565 зараженных, в Румынии - 287 тысяч 62, а в Молдове - 80 тысяч 501.

У голкипера сборной России по футболу и московского "Динамо" Антона Шунина ОРВИ, в клубе нет заболевших коронавирусом, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги.

До этого в "Динамо" сообщили, что Шунин по итогам тестирования на коронавирус получил сомнительный результат и помещен на карантин.

Шунин был вызван в сборную России на ноябрьские матчи Лиги наций УЕФА с командами Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября), а также товарищескую встречу со сборной Молдавии (12 ноября).

Решение суда

Верховный суд США по требованию республиканцев постановил изъять из общего числа бюллетени, которые пришли на избирательные участки в штате Пенсильвания уже после их закрытия 3 ноября, и считать такие бюллетени отдельно. Об этом говорится в опубликованном в пятницу постановлении судебного органа.

Ранее республиканцы в иске потребовали от Верховного суда США отделить и не считать бюллетени в Пенсильвании, полученные после дня выборов. От Верховного суда требуют решить, насколько законны эти бюллетени.

Кто выиграет выборы президента США

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп не исключает, что вернет себе лидирующие позиции на выборах в ряде штатов по итогам инициированных республиканцами судебных разбирательств.

В свою очередь, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что еще не готов объявить о своей победе на выборах, однако ему уже ясно, что он побеждает. По его словам, ему удастся получить голоса более 300 выборщиков при 270 необходимых для избрания президентом.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova