Пока все спали: заявка на ЧЕ, обращение Байдена к нации и ситуация с COVID-19

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Молдова подала заявку на проведение в стране чемпионата Европы по баскетболу в дивизии Б среди национальных команд девушек в возрасте до 20 лет, об этом сообщили в национальной профильной федерации.

Речь идет о проведении столько крупного турнира в летний период 2021 года, согласно расписанию Европейской федерации.

"Предложение поступило по результатам оценок, полученных от FIBA за проведение в Молдове чемпионатов дивизии С за прошедшие три года", - объяснили в федерации баскетбола Молдовы.

Обращение Байдена к нации

Джо Байден в ходе своего обращения к нации заявил об убедительном преимуществе на выборах президента США.

"Люди нашей страны высказались: они дали нам чистую, убедительную победу", — сказал политик.

Он обратил внимание на то, что получил голосов больше, чем какой-либо из предыдущих участников выборов. По словам демократа, его поддержали 74 миллиона граждан.

Среди обозначенных Байденом приоритетов: борьба с COVID-19, экономика, климат и противостояние расизму.

Также Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, призвал обе партии в конгрессе к сотрудничеству. По его словам, именно двухпартийного сотрудничества хотят американские избиратели.

"Я считаю, что это часть мандата, который дал нам американский народ. Он хочет, чтобы мы сотрудничали в его интересах. Я выбираю это. Я призываю конгресс, и республиканцев, и демократов, сделать тот же выбор вместе со мной", - сказал Байден.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 50 миллионам человек.

К 08.25 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 49 миллионов 832 тысячи 675. Из них 32 миллиона 779 тысяч 541 человек выздоровели, миллион 250 тысяч 446 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (9 миллионов 860 тысяч 558). Следом идут Индия (8 миллионов 507 тысяч 754) и Бразилия (5 миллионов 653 тысячи 561).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (миллион 740 тысяч 172), Франция (миллион 709 тысяч 773), Испания (миллион 328 тысяч 832), Аргентина (миллион 236 тысяч 851), Великобритания (миллион 174 тысячи 770), Колумбия (миллион 136 тысяч 447) и Мексика (961 тысяча 938).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 464 тысячи 598 зараженных, в Румынии - 296 тысяч 999, а в Молдове - 81 тысяча 675.

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