Пока все спали: изменения в сборной РФ, ситуация с COVID-19 и протесты

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КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. В списке игроков, вызванных в сборную России для подготовки к контрольному матчу с Молдовой, а также играм Лиги наций с Турцией и Сербией, произошли изменения. Об этом сообщается в Telegram-канале национальной российской сборной.

Так, в расположение команды не приедут голкипер Антон Шунин (ОРВИ), защитники Игорь Смольников и Марио Фернандес (у обоих - повреждение мышцы задней поверхности бедра), а также нападающий Артем Дзюба (по решению Станислава Черчесова).

Вместо них к команде присоединился голкипер ФК "Сочи" Сослан Джанаев, также в сборную вызваны защитник "Локомотива" Дмитрий Живоглядов и полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 50,4 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 50 миллионов 395 тысяч 314. Из них 33 миллиона 32 тысячи 762 человека выздоровели, миллион 256 тысяч 179 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (9 миллионов 968 тысяч 155). Следом идут Индия (8 миллионов 553 тысячи 657) и Бразилия (5 миллионов 664 тысячи 115).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (миллион 835 тысяч 187), Россия (миллион 760 тысяч 420), Испания (миллион 328 тысяч 832), Аргентина (миллион 242 тысячи 182), Великобритания (миллион 195 тысяч 350), Колумбия (миллион 143 тысячи 887) и Мексика (967 тысяч 825).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 474 тысячи 245 зараженных, в Румынии - 303 тысячи 751, а в Молдове - 82 тысячи 346.

Протесты в Грузии

Грузинская оппозиция, которая протестует против итогов прошедших 31 октября парламентских выборов, в воскресенье днем провела многотысячную акцию на проспекте Руставели перед зданием парламента. Они требовали отставки главы ЦИК Тамары Жвания и назначение новых парламентских выборов. К вечеру протестующие переместились к зданию ЦИК, которое они планировали блокировать. Полиция два раз разогнала митинг водометами, информацию о применении слезоточивого газа опровергает. В результате разгона есть пострадавшие.

Лидер грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил журналистам, что протест продолжится в понедельник вечером, тогда же, по его словам, они примут решение о конкретных планах.

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