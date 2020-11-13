Пока все спали: ремонт в Кишиневе, тренировка сборной РФ и ситуация с COVID-19

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 13 ноя - Sputnik. Часть столичной улицы Албишоара, которую ремонтировали, к концу недели планируют открыть для дорожного движения. Об этом сообщил в Facebook примар Кишинева Ион Чебан.

"На столичной улице Албишоара начали наносить дорожную разметку. Работы проведены до перекрестка с Измаильской. К концу недели планируется открыть первый участок дороги до улицы Александри", - написал Чебан.

Тренировка сборной России в Кишиневе

Футболисты сборной России перед вылетом в Стамбул на матч Лиги наций УЕФА против команды Турции проведут восстановительную тренировку в Кишиневе. Об этом заявили в пресс-службе российской команды.

"В пятницу в 11.00 у сборной России в Кишиневе запланирована восстановительная тренировка, во второй половине дня подопечные Станислава Черчесова вылетят в Стамбул", - говорится в сообщении.

Сборная России в четверг в Кишиневе провела контрольный матч против команды Молдовы, завершившийся нулевой ничьей. Следующие матчи сборная России проведет в рамках Лиги наций с командами Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).

© Sputnik / Mihai Caraus Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 52,7 миллиона человек.

К 08.25 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 52 миллиона 733 тысячи 290. Из них 34 миллиона 149 тысячи 223 человека выздоровели, миллион 293 тысячи 183 человека погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (10 миллионов 552 тысячи 821). Следом идут Индия (8 миллионов 728 тысяч 795) и Бразилия (5 миллионов 781 тысяча 582).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (миллион 915 тысяч 282), Россия (миллион 843 тысячи 678), Испания (миллион 437 тысяч 220), Великобритания (миллион 293 тысячи 715), Аргентина (миллион 284 тысячи 519), Колумбия (миллион 174 тысячи 12) и Италия (миллион 66 тысяч 401).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 515 тысяч 755 зараженных, в Румынии - 334 тысячи 236, а в Молдове - 86 тысяч 38.

Байден понимает необходимость продления СНВ-3

Возможная смена администрации в Вашингтоне не означает, что у России и США в сфере вооружений и разоружения все будет гладко, однако кандидат от демократов Джо Байден понимает необходимость продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.

В минувшую субботу Байден заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать подвижек в вопросе продления СНВ-3 в случае победы Байдена на выборах, Небензя сказал: "Это не значит, что у нас все будет очень гладко в области вооружений и разоружения с американцами, если придет демократическая администрация. Но то, что Байден понимает необходимость продления ДСНВ – это факт, о чем говорил, кстати говоря, Владимир Владимирович (президент РФ Владимир Путин – ред.) не так давно".

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