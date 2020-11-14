Пока все спали: мировой рекорд по COVID-19, спецоперация в Монреале, Трамп и карантин

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КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило 628 136, это рекордный показатель с начала пандемии. Вывод сделан на основе сводного графика на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.

Больше всего зараженных специалисты зафиксировали за день в Северной и Южной Америке (более 234 тысяч) и Европе (более 291 тысяч). Всего в мире выявлено более 52 миллионов случаев заражения коронавирусом, более 1,29 миллиона человек скончались.

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В Монреале ищут сообщивших о захвате заложников

Полиция крупнейшего канадского города в провинции Квебек разыскивает тех, кто сообщил о захвате заложников в здании, где расположен офис компании-разработчика компьютерных игр Ubisoft, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TVA.

"Следователи активно работают над поиском одного или нескольких авторов ложного сообщения, за которым последовала мобилизация служб правопорядка", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее полиция проинформировала о спецоперации в районе, где расположен офис компании Ubisoft. В социальных сетях сообщалось, что произошел захват заложников, сотрудники компании были выведены на крышу.

DERNIÈRE HEURE | Un groupe de suspects tiendraient des dizaines de personnes en otage, vendredi après-midi, à Montréal, dans un bâtiment qui abrite les locaux de la compagnie Ubisoft, sur le boulevard Saint-Laurent https://t.co/wrwYBoebWN pic.twitter.com/pKn9qCfO36 — TVA nouvelles (@tvanouvelles) November 13, 2020

​"Источники из самого здания предполагают, что ситуация с захватом заложников была ложной тревогой", — написала журналистка Westphalian News в Twitter.

"Ни при каких обстоятельствах"

Действующий президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность введения в стране карантина. Как пишет РИА Новости, политик заявил: он не знает, останется ли он на своем посту на второй срок, однако его администрация не будет вводить карантин ни при каких обстоятельствах.

"Эта администрация не будет вводить карантин. Что бы ни случилось в будущем, кто знает, какая администрация будет, думаю, время покажет, я могу сказать, что эта администрация не будет вводить карантин… Ни при каких обстоятельствах мы не будем вводить карантин", - сказал Трамп, выступая перед журналистами.

Президента жители Соединенных Штатов выбирали 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает демократ Джо Байден. Однако действующий президент США Дональд Трамп поражение не признает.Продолжается подсчет голосов.

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