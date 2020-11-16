Военные ошибки Армении в Нагорном Карабахе

Горечь военного поражения армянских войск в Карабахе не может отвлечь от очевидных промахов в организации обороны непризнанной республики, пишет военный обозреватель.

Армянская сторона за 45 суток (с 27 сентября) утратила контроль практически над всей территорией так называемой зоны безопасности (семь районов бывшей Азербайджанской ССР вне карабахской автономии - ред.) и частью Нагорного Карабаха в границах 1991 года. При этом азербайджанские войска могли развить успех, и достичь гораздо большего. Потеря города-крепости Шуши означала блокаду Лачинского коридора, дальнейшее окружение и неизбежное уничтожение армянских войск в Карабахе. Войну остановили международный авторитет и миротворческая операция России.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня заявил: "Мы могли бы избежать войны, если бы согласились передать Азербайджану 7 районов, а также Шуши. Но мы не хотели соглашаться на это. Правительство Армении, Вооруженные силы Армении, Армия обороны Арцаха приняли вызов и боролись до конца".

Это высказывание свидетельствует, прежде всего, о переоценке собственных сил и недооценке возможностей противника – непростительных для главы государства.

По данным президента РФ Владимира Путина, в зоне конфликта "число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боёв превысило четыре тысячи человек, раненых свыше восьми тысяч человек, количество беженцев действительно, по разным данным, исчисляется десятками тысяч". Не слишком ли велика цена стратегической ошибки военно-политического руководства Армении?

Никол Пашинян признал себя главным ответственным за итог боевых действий в Нагорном Карабахе, и все же сегодня важнее понять: что делать дальше? Складывается впечатление, что у Еревана пока нет планов кризисного урегулирования, восстановления необходимой боеспособности национальной армии.

Губительная неопределенность

Поражение армянской стороны – "заслуга" не столько армии, сколько военно-политического руководства. Ошибочная стратегия и тактика никогда не приведут к успеху, и окажутся на поле боя опаснее пуль и снарядов противника. По мнению министра обороны Армении Давида Тонояна, армянская армия действовала в Карабахе "по максимуму".

Почему не удалось удержать противника на заранее подготовленных (за 28 лет) оборонительных позициях? Объяснение системного поражения присутствием на поле боя турецких советников и беспилотников, а также "нескольких тысяч" сирийских наемников выглядит неполным, и даже слабым.

Не касаясь даже итогов "всеобщей мобилизации", Армянская армия в составе 45 тысяч действующих военнослужащих – слишком значительная сила, чтобы две тысячи арабских наемников смогли сделать погоду в Карабахе.

В армии Нагорного Карабаха не оказалось декларированных ранее 30 тысяч "штыков", 300 танков, нескольких сотен БМП и БТР. После 40 дней всеобщей мобилизации, ко времени заключения соглашения о перемирии армянских войск в Карабахе оказалось 20 тысяч (по заявлению Пашиняна). И сложилось впечатление, что плана обороны у армянской стороны не было, действовали по обстановке. В первые дни разведка не имела точной информации о намерениях противника, армянские войска на линии соприкосновения пассивно оборонялись. Заметного превосходства в живой силе азербайджанские войска не имели, в операции участвовали около 30 тысяч человек, но при этом сохраняли активность на всех направлениях.

Мощной ударной группировки противника на юге не наблюдалось, оперативно-маневренные группы и рейдовые отряды не применялись, и все же азербайджанские войска осуществили здесь прорыв, который не удалось "заткнуть" из-за отсутствия в Карабахе эффективной системы боевого управления и мобильных резервов. Противник захватил города Физули и Гадрут, перекрыли транспортные магистрали для подвоза в Карабах оружия, боеприпасов и резервов (любая война на 90% - логистика).

В горной местности для продвижения войск достаточно естественных препятствий, которые можно сделать непреодолимыми для противника с помощью огневых засад, диверсионно-разведывательных групп, минно-взрывных заграждений или завалов. Дороги Карабаха оказались свободными для азербайджанских подразделений, что стало одной из причин падения города-крепости Шуши, и в значительной степени повлияло на дальнейшие события.

Легенда о "Байрактаре"

Много пишут об успехах Азербайджана в беспилотной войне и технологической уязвимости армянской армии.

Важно подчеркнуть: применительно к боевым действиям в Нагорном Карабахе не следует преувеличивать боевое могущество средневысотных оперативно-тактических беспилотников Bayraktar турецкого производства. Идеальным образцом этот аппарат не является, хорошо заметен для радаров современных зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

Азербайджанская сторона использовала БПЛА достаточно активно и успешно лишь потому, что армянские войска не имели развитой системы ПВО и развернутых систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Хотя ранее в Армении, вроде бы, готовились к грядущей "войне беспилотников", которая не требует миллиардного бюджета.

"Байрактар" может взять на борт 150 кг боеприпасов, то есть две корректируемые авиабомбы MAM-L (по 25кг) и две ракеты MAM-C на основе 70-мм неуправляемого реактивного снаряда (по 50 кг). Аппарат неплохо зарекомендовал себя в контртеррористических операциях "Щит Евфрата" (2017 год, против "Исламского государства*") и "Оливковая ветвь" (2018 год, против курдских формирований). Но все же в Сирии и Ливии с "Байрактарами" легко справляются зенитные ракетные комплексы "Бук", "Квадрат" и "Панцирь" советского и российского производства. Имея современные средства ПВО, Сирийская правительственная армия и Ливийская национальная армия фельдмаршала Хафтара уничтожили десятки турецких БПЛА Bayraktar. При этом лучший результат показал ЗРК "Бук-М2Э" – из 25 выпущенных ракет 20 поразили воздушные цели.

© Sputnik / Евгений Биятов "Бук-М2Э".

Как бы то ни было, активное применение в войсковой операции разведывательно-ударных беспилотников успеха на земле азербайджанской стороне не гарантировало. Правильно организованная, глубоко эшелонированная оборона способна "перемолоть" значительно превосходящее количество войск и боевой техники противника. В Нагорном Карабахе мы этого не увидели, а индивидуальное воинское мужество не может заменить высокой организации войск во всей глубине обороны.

Поэтому свежая идея премьер-министра Пашиняна о вовлечении в армянскую армию "нового типа" большего количества женщин выглядит странной. Правильные выводы не сделаны.

Высокая военная организация и боевая эффективность войск, обученных и обеспеченных современным вооружением, начинаются в головах военно-политического руководства страны. И когда в армянском обществе говорят о том, что Армения не оказала достаточной военной помощи Карабаху, то люди правы.

*организация запрещена в РФ и ряде других стран

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