Пока вы спали: гол с центра поля, женщина с револьвером и туннель под Стоунхенджем

О том, что интересного и необычного произошло в мире за сутки, читайте в традиционном обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Удивительный гол полузащитника сборной Казахстана в матче с Албанией в первенстве Лиги наций не оставил равнодушным ни одного любителя футбола. Мяч в ворота соперника угодил прямиком с центра поля.

В комментариях к видео телеканала МатчТВ в Twitter болельщики вспомнили, что подобные голы в истории мирового футбола забивали Марадона и Георге Хаджи.

Обморок с наганом

Утром 14 ноября на перроне вокзала в белорусском Гомеле женщине стало плохо, она упала в обморок. Неравнодушные прохожие тут же вызвали патрульных милиционеров и медиков.

Пока женщине оказывали первую помощь, правоохранители, в поисках документов пострадавшей, открыли ее сумку и очень удивились, обнаружив рядом с паспортом револьвер системы "наган" образца 1895 года.

Пострадавшая 48-летняя женщина рассказала, что оружие нашла на балконе у своего брата. Так как родственник ее часто злоупотребляет спиртным, в целях безопасности женщина решила забрать наган.

Сам же владелец револьвера признался, что нашел его несколько лет назад во время земляных работ.

Наган был направлен на баллистическую экспертизу. По факту его обнаружения проводится проверка.

Друиды против

Власти Великобритании одобрили начало строительства автомобильного туннеля под комплексом Стоунхендж.

Против стройки не раз выступали британские друиды, экологи и археологи, сообщает The Guardian.

Британский министр транспорта Грант Шеппс уже согласовал проект общим бюджетом в 2,2 миллиарда долларов. По плану трасса A303 будет дополнена двухполосным туннелем, который пройдет под древнейшим археологическим памятником.

Цель строительства благая – это поможет избежать пробок на одной из главных магистралей на юге-западе Англии. Да и Комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии поддерживает это решение, ведь новый туннель сможет ликвидировать шум, который производит оживленная автомобильная магистраль, что позволит лучше понять и оценить такое чудо света как Стоунхендж.

Противники же строительства всерьез опасаются, что оно может нанести существенный вред культурному наследию. Археологи уже назвали этот проект "международным скандалом", они возмущены тем, что подобные решения принимаются, несмотря на массу ценных археологических находок, обнаруженных в этом районе в последнее время.

Подземная часть дороги составит около трех километров, она будет находиться на 50 метров дальше от памятника, чем нынешняя трасса.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova