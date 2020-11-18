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Курица, тематическое фото

Пока все спали: птичий грипп наступает, запрет на гостей в Филадельфии и планы Little Big

© CC0 / Pixabay
В мире
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Тема:
Самое интересное за ночь (481)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20201118/32538512/poka-vse-spali-ptichiy-gripp-nastupaet-zapret-na-gostey-v-Filadelfii-i-plany-little-big.html

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 18 ноя  - Sputnik. Только с норками разобрались, пришла очередь кур: в Дании уничтожат 25 тысяч цыплят из-за вспышки птичьего гриппа. Как передает mir24.tv, вопрос "ножка или крылышко?" может стать неактуальным и для французов: вспышка вируса выявлена на Корсике, в обычном зоомагазине.

Ситуация оказалась настолько серьезной, что потребовала выступления самого министра сельского хозяйства и продовольствия. Жюльен Денорманди заявил, что власти вводят во Франции повышенный уровень опасности. Все хозяйства должны срочно посадить животных на карантин в закрытые помещения.

Курицы
Фото: pixabay.com
Курицы-пеструшки
Ничуть не лучше ситуация в Казахстане, там от птичьего гриппа пострадало полмиллиона пернатых. Болезнь нашли еще месяц назад, так что уничтожить пришлось целые поголовья, владельцы птицеферм понесли миллионные убытки.

Отмечается, однако, что для людей этот птичий вирус опасности не несет - зато страдает экономика.

Вместе не собираться

Такое распоряжение отдали жителям Филадельфии местные власти. Шестой по величине город США страдает от резкого увеличения числа зараженных COVID-19, так что ограничения довольно серьезные.

​С пятницы, 20 ноября, жителям Филадельфии запретят ходить в гости или устраивать домашние обеды и вечеринки, пишет РИА Новости.

Женщина в леопардовой защитной маске на фоне граффити итальянского художника TvBoy в Милане, Италия
© AFP 2020 / Miguel Medina
Италия вводит комендантский час из-за коронавируса

В городе останутся закрытыми театры, музеи, библиотеки, спортзалы и другие общественные пространства. Уличные собрания и мероприятия ограничат - не больше 10 человек на сто квадратных метров и не больше двух тысяч человек на любом пространстве.

Во время массовых мероприятий на улицах нельзя будет подавать еду, а посетители должны все время носить маски.

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Little Big снова готовится к "Евровидению"

Российская группа Little Big работает над несколькими композициями в преддверии международного песенного конкурса "Евровидение-2021", пишет iz.ru. Музыканты всерьез намерены попробовать свои силы во внутреннем отборе.

"Это же конкурс. Надо подготовиться. Многие думают, что мы автоматически едем в 2021 году, но это не так", — рассказал солист группы Илья Прусикин.

В начале ноября Little Big  выпустила видеоклип про нынешний год, назвав песню "гимном ненависти к 2020 году — одному из самых сложных и противоречивых годов XXI века".

Другая песня, ставшая уже популярной – Uno – должна была побороться за главный трофей 65-го конкурса "Евровидение-2020", но из-за пандемии коронавируса его отменили.

Участникам сообщили, что они смогут выступить в следующем году, но с условием, что напишут новую песню.

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Самое интересное за ночь (481)


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