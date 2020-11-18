Пока все спали: птичий грипп наступает, запрет на гостей в Филадельфии и планы Little Big

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Только с норками разобрались, пришла очередь кур: в Дании уничтожат 25 тысяч цыплят из-за вспышки птичьего гриппа. Как передает mir24.tv, вопрос "ножка или крылышко?" может стать неактуальным и для французов: вспышка вируса выявлена на Корсике, в обычном зоомагазине.
Ситуация оказалась настолько серьезной, что потребовала выступления самого министра сельского хозяйства и продовольствия. Жюльен Денорманди заявил, что власти вводят во Франции повышенный уровень опасности. Все хозяйства должны срочно посадить животных на карантин в закрытые помещения.
Отмечается, однако, что для людей этот птичий вирус опасности не несет - зато страдает экономика.
Вместе не собираться
Такое распоряжение отдали жителям Филадельфии местные власти. Шестой по величине город США страдает от резкого увеличения числа зараженных COVID-19, так что ограничения довольно серьезные.
COVID-19 cases are increasing in Philly and across the region. We ALL need to work together and follow the guidelines.— City of Philadelphia (@PhiladelphiaGov) November 17, 2020
Love yourself. Love your neighbor. Love your community. #MaskUpPHL every time you are around others.https://t.co/I12F27mD7l
С пятницы, 20 ноября, жителям Филадельфии запретят ходить в гости или устраивать домашние обеды и вечеринки, пишет РИА Новости.
В городе останутся закрытыми театры, музеи, библиотеки, спортзалы и другие общественные пространства. Уличные собрания и мероприятия ограничат - не больше 10 человек на сто квадратных метров и не больше двух тысяч человек на любом пространстве.
Во время массовых мероприятий на улицах нельзя будет подавать еду, а посетители должны все время носить маски.
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Little Big снова готовится к "Евровидению"
Российская группа Little Big работает над несколькими композициями в преддверии международного песенного конкурса "Евровидение-2021", пишет iz.ru. Музыканты всерьез намерены попробовать свои силы во внутреннем отборе.
"Это же конкурс. Надо подготовиться. Многие думают, что мы автоматически едем в 2021 году, но это не так", — рассказал солист группы Илья Прусикин.
В начале ноября Little Big выпустила видеоклип про нынешний год, назвав песню "гимном ненависти к 2020 году — одному из самых сложных и противоречивых годов XXI века".
Другая песня, ставшая уже популярной – Uno – должна была побороться за главный трофей 65-го конкурса "Евровидение-2020", но из-за пандемии коронавируса его отменили.
Участникам сообщили, что они смогут выступить в следующем году, но с условием, что напишут новую песню.
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