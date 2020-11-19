Пока все спали: землетрясение, состав корзин к ЧМ и ситуация с коронавирусом

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Рано утром в четверг в Румынии произошло землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, колебания земной коры зафиксировали в уезде Вранча в 04.02. Магнитуда составила 3,4. Очаг залегал на глубине 87 километров.

Толчки такой интенсивности, происходящие в соседней Румынии, жители Молдовы не ощущают.

Самое сильное на данный момент землетрясение в этом месяце произошло 3 ноября. Магнитуда тогда составила 3,9, а очаг находился на глубине 116 километров.

Всего в ноябре 2020 года в Румынии зарегистрировали 17 землетрясений.

Молдова - в последней корзине

Сборная Молдовы по футболу окажется в шестой корзине при жеребьевке отборочного раунда чемпионата мира 2022 года, сообщает ESPN.

Молдавская сборная в шести матчах группы С в Лиге наций потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью. На старте турнира отечественные "сборники" сумели сыграть вничью с командой из Косово (1:1), затем в гостях уступили словенцам минимально (1:0), а ответный матч крупно проиграли 0:4. Также были два поражения от Греции с одинаковым счетом 0:2, а завершили турнир подопечные Энгина Фирата выездным поражением от Косово - 0:1.

Корзины при жеребьевке будут выглядеть следующим образом:

Первая: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды;

Вторая: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния;

Третья: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия;

Четвертая: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Белоруссия, Грузия, Люксембург;

Пятая: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра;

Шестая: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 56,2 миллиона.

К 08.20 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 56 миллионов 247 тысяч 982. Из них 36 миллионов 146 тысяч 977 человек выздоровели, миллион 349 тысяч 380 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (11 миллионов 527 тысяч 483). Следом идут Индия (8 миллионов 958 тысяч 483) и Бразилия (5 миллионов 945 тысяч 849).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (2 миллиона 115 тысяч 717), Россия (миллион 975 тысяч 629), Испания (миллион 525 тысяч 341), Великобритания (миллион 434 тысячи 4), Аргентина (миллион 339 тысяч 337), Италия (миллион 272 тысячи 352) и Колумбия (миллион 218 тысяч 3).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 586 тысяч 522 зараженных, в Румынии - 383 тысячи 743, а в Молдове - 92 тысячи 519.

Евровидение-2021

Участники музыкального конкурса "Евровидение-2021" заранее подготовят концертные записи своих выступлений на случай, если они не смогут лично присутствовать на песенном состязании из-за пандемии. Об этом сообщается на сайте организаторов.

Всем артистам необходимо сделать студийную запись концертного исполнения номера в своей стране. При этом, она должна быть предоставлена организаторам до начала конкурса. Еще одно условие - запись должна проводиться в реальном времени, как это было бы на самом "Евровидении", без внесения каких-либо изменений в вокальное исполнение или какую-либо часть самого выступления после записи. Кроме того, запись запрещено публиковать до начала песенного конкурса, запланированного на май 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova