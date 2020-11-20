Пока все спали: визиты Санду, ситуация с коронавирусом и выводы ВОЗ

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КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Посол Молдовы в США Евгений Карас ожидает, что Майя Санду, которая во втором туре президентских выборов набрала 57,72% голосов, совершит визиты в Россию, США, Румынию и на Украину. Об этом дипломат заявил, выступая на видеоконференции американского Института Ближнего Востока.

В Молдове 15 ноября прошел второй тур президентских выборов. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,72% голосов, а Додон - 42,28%.

"Майя Санду заявляла, что мы должны укрепить отношения с соседями - Румынией и Украиной. Нам надо укрепить отношения с ЕС как с главным партнером по политическому диалогу и торговле, а также с США и Россией. - Под ЕС я понимаю Брюссель и страны сообщества. Ожидаю, что будет больше визитов избранного президента. Думаю, что она совершит визиты в эти столицы", - сказал Карас.

Ситуация с коронавирусом

Он также считает, что будет наблюдаться активизация сотрудничества "со всеми ключевыми игроками в регионе, включая США".

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 56,9 миллиона.

К 08.25 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 56 миллионов 898 тысяч 415. Из них 36 миллионов 519 тысяч 821 человек выздоровели, миллион 360 тысяч 381 человек погиб.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (11 миллионов 715 тысяч 316). Следом идут Индия (9 миллионов 4 тысячи 365) и Бразилия (5 миллионов 981 тысяча 767).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (2 миллиона 137 тысяч 96), Россия (миллион 998 тысяч 966), Испания (миллион 541 тысяча 574), Великобритания (миллион 456 тысяч 940), Аргентина (миллион 349 тысяч 434), Италия (миллион 308 тысяч 528) и Колумбия (миллион 225 тысяч 490).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 600 тысяч 152 случаев заражения, в Румынии - 393 тысячи 851, а в Молдове - 93 тысячи 961.

Вывод экспертов ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать противовирусный препарат ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19, независимо от того, насколько тяжело они больны, говорится в заявлении группы международных экспертов ВОЗ по разработке руководящих принципов, пишет РИА Новости.

Как отмечается, в настоящее время нет никаких доказательств того, что препарат влияет на скорое выздоровление или снижает необходимость вентиляции легких. ВОЗ начала исследование ремдесивира как потенциально эффективного средства лечения тяжелобольных COVID-19, в основном для пациентов в стационаре. Однако роль лекарства в клинической практике остается неопределенной.

Рекомендации ВОЗ основаны на новом обзоре фактических данных, сравнивающем воздействие нескольких препаратов для лечения COVID-19. Обзор включает данные четырех международных рандомизированных исследований с участием более 7 тысяч пациентов с COVID-19.

Новые приборы ГИБДД для выявления пьяных за рулем

Госавтоинспекторы в России скоро получат новые приборы для быстрого определения наличия алкоголя или наркотиков у водителей, сообщил РИА Новости начальник ГУОБДД МВД РФ Михаил Черников.

"Это не алкотестер – это средство индикации, возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ. И это поможет ограничивать дорожное движение (потребителей спиртного и наркотиков – ред.). Такие проверки должны быть внедрены", - сказал Черников.

Он пояснил, что индикаторы позволят инспекторам за считанные секунды определить, употреблял водитель алкоголь, наркотические вещества или психотропные препараты. Часть таких приборов определяет наличие запрещенных веществ в слюне, часть – в выдыхаемом воздухе.

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