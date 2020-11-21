Пока вы спали: Путин о порче уже испорченного, Додон о миротворцах, папа римский и эротика

Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств - в традиционной утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. Заявление президента России об отношениях в США, комментарий Игоря Додона к заявлениям Майи Санду, скандал в Ватикане, - три основные темы нашего обзора.

Что в политике испортить нельзя

Владимир Путин оценил текущее состояние отношений между Россией и США и спрогнозировал вероятность их ухудшения.

"Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены", — сказал президент в эфире "России 1".

В США 3 ноября состоялись выборы президента. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победителем кандидата от Демократической партии Байдена.

При этом действующий глава государства Дональд Трамп заявил о намерении отстаивать свою победу в суде.

Как заявлял на минувшей неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва проявит уважение к выбору народа США и будет работать с любым президентом.

Он уточнил, что России "больше импонировал" бы тот руководитель американского государства, который "захочет хоть как-то реанимировать наши двусторонние отношения".

Антиросийская политика скажется пагубно

Действующий президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что считает серьезной ошибкой заявления избранной главы государства Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья, а также ее призыв к Киеву ужесточить политику в отношении региона.

Ранее Санду заявила в интервью с "Европейской правдой", что решение конфликта в Приднестровье должно включать полный вывод российских войск с территории Молдавии.

"Это что за призыв избранного президента — в стране, где у нас еще приднестровский конфликт нерешенный, в стране, где у нас 35-40 процентов русскоязычного населения?" — возмутился молдавский лидер в эфире телеканала NTV Moldova.

Додон считает, что антироссийская политика пагубно скажется на Молдавии и на том политике, который будет ее проводить.

Был ли "папский лайк": идет разбирательство

В Ватикане занимаются проверкой обстоятельств, связанных с появлением "папского" лайка под эротической фотографией бразильской модели Наталии Гариботто.

"Мы разбираемся с происшедшим при помощи компетентной службы Instagram", — сказал в этой связи в пятницу журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

На фотографии, опубликованной 27-летней Гариботто в Instagram 6 октября, модель предстала в образе школьницы в короткой юбке и белых чулках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Garibotto (@nataagataa)

Неделю назад под этим фото появился лайк, якобы поставленный папой Римским Франциском. На следующий день он исчез, однако сам факт появления знака одобрения со стороны понтифика породил немало кривотолков.

Однако существует версия, что лайк решил поставить один из сотрудников, занимающийся ведением официального аккаунта понтифика в Instagram, но при этом он забыл перерегистрироваться и сделать это с собственной страницы.

В результате Гариботто приобрела большую известность, а недоброжелатели папы Франциска использовали представившийся им случай, чтобы посмаковать эту ситуацию.

В последние годы Святой престол уделяет особенно большое внимание работе в интернете, в частности в социальных сетях. Аккаунт понтифика в Twitter был запущен в Ватикане в декабре 2012 года еще при папе Римском Бенедикте XVI. Франциск поместил свое первое сообщение в этом микроблоге уже на пятый день после своего избрания на Апостольский престол.

I offer this social Encyclical as a modest contribution to continued reflection, in the hope that in the face of present-day attempts to eliminate or ignore others, we may prove capable of responding with a new vision of fraternity and social friendship. #FratelliTutti pic.twitter.com/P3qso8k8qM — Pope Francis (@Pontifex) October 3, 2020

​Папский аккаунт в Instagram @Franciscus был открыт в марте 2015 года, число его подписчиков составляет около 7,4 миллиона человек.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova