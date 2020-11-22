Пока вы спали: Трамп "собрал фактуру", коронавиус мутирует, Ротару возвращается в Россию

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КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Заявление президента США, распространение коронавируса и его изменения, камбэк "хуторянки" в мегаполис - три основные темы нашего обзора.

"Досье нарушений" готово

Президент США Дональд Трамп заявил, что обладает достаточным количеством сведений о фальсификациях на прошедших президентских выборах, чтобы изменить результаты голосования.

Why is Joe Biden so quickly forming a Cabinet when my investigators have found hundreds of thousands of fraudulent votes, enough to “flip” at least four States, which in turn is more than enough to win the Election? Hopefully the Courts and/or Legislatures will have.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 22, 2020

​"Почему Джо Байден так быстро формирует кабинет, когда мои соратники нашли сотни тысяч мошеннических голосов?" — возмутился Трамп в Twitter.

Американский лидер считает, что этого хватит, чтобы изменить итоги голосования в четырех штатах — "более чем достаточно для победы на выборах".

"Надеюсь, что суды или законодатели сделают это (пересмотрят итоги выборов. — Прим. ред.)", — выразил надежду политик.

Выборы президента Соединенных Штатов состоялись 3 ноября, но подсчет голосов еще не завершился. Американские СМИ отдают победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Ряд мировых лидеров уже поздравили его с победой.

Трамп также считает себя победителем и намерен отстаивать это в суде. Действующий президент обвиняет демократов в попытке "украсть выборы". Адвокат американского лидера Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.

COVID-19, агрессивный и изменчивый

Ученые выяснили, что новый штамм вируса, полученный из организма норок, отличается от изначального на четыре мутации, из-за чего он приобрел новые свойства.

"Штамм с этими мутациями <…> способен выделять больше вируса. <…> К чему это может привести, если такой вирус начнет в популяции человека гулять? Будет больше так называемых "суперраспространителей". Те, которые подхватят этот вирус, вероятно, они смогут распространить этот вирус большему количеству людей", — сказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова во время прямого эфира в YouTube.

Биолог подчеркнула, что в естественных условиях подобного еще не происходило, но такой вывод можно сделать из лабораторных исследований мутировавшего вируса.

"Самой плохой вещью" в новой мутации Баранова назвала итог эксперимента с нейтрализующими сыворотками, взятыми у людей, переболевших оригинальной формой COVID-19 в начале эпидемии. Исследователи выяснили, что в большинстве случаев антитела из этих сывороток не могут нейтрализовать мутировавший вирус.

"Это значит, что иммунитет, приобретенный на оригинальный вирус, не защищает от вируса "норочьего". Не у всех людей, у некоторых все равно высаживание происходило, просто титр немножко снижался. И хотя это всего лишь эксперимент, <…> это была такая достаточно пугающая информация, чтобы на нее датчане отреагировали таким вот образом", — объяснила Баранова.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 4 ноября заявила, что все норки в стране должны быть уничтожены, так как могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. Спустя неделю власти Дании извинились за неправомерное требование умертвить всех норок из-за COVID-19 до принятия соответствующего закона, однако не отказались от идеи того, что норок нужно пустить под нож ради спасения человечества.

Между тем число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 58 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По информации университета, скончались более 1,3 миллиона человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 37 миллионов заболевших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ротару: "В Москву, в Москву..."

Стало известно о планах певицы вернуться в Россию для выступлений.

"София Михайловна дала добро Игорю Крутому приехать в Москву. Она выступит на "Песне года" и даже готова отсидеть для этого карантин", — рассказал изданию "Собеседник" концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров.

Представитель артистки уточнил, что выступление Ротару на фестивале "Песня года" будет бесплатным.

"У Софии Михайловны давняя дружба с Игорем Крутым, поэтому гонорар ей никто платить не будет", — подчеркнул он.

Лавров добавил, что из-за пандемии коронавируса Ротару осталась без концертов. По его словам, гонорар исполнительницы вырос из-за колебания курса валюта, однако она отказывается снижать стоимость своих выступлений.

В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе "Песня года", в которой участвовала с 1973 года, объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных соотечественников". Однако уже в 2019 году она дала несколько концертов в России.

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