10:38 22 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.30
  • USD17.15
  • RUB0.22
  • RON4.17
  • UAH0.61
Поиск
Дональд Трамп.

Пока вы спали: Трамп "собрал фактуру", коронавиус мутирует, Ротару возвращается в Россию

© REUTERS / Carlo Allegri
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (483)
491 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20201122/32596580/poka-vy-spali-trump-dose-narusenii-koronavirus-mutatsii-rotaru-vozvrashcenie-russia.html

Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств - в традиционной утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Заявление президента США, распространение коронавируса и его изменения, камбэк "хуторянки" в мегаполис  - три основные темы нашего обзора.

"Досье нарушений" готово

Президент США Дональд Трамп заявил, что обладает достаточным количеством сведений о фальсификациях на прошедших президентских выборах, чтобы изменить результаты голосования.

​"Почему Джо Байден так быстро формирует кабинет, когда мои соратники нашли сотни тысяч мошеннических голосов?" — возмутился Трамп в Twitter.

Американский лидер считает, что этого хватит, чтобы изменить итоги голосования в четырех штатах — "более чем достаточно для победы на выборах".

"Надеюсь, что суды или законодатели сделают это (пересмотрят итоги выборов. — Прим. ред.)", — выразил надежду политик.

Трамп и Байден.
© AP Photo / Jeff Chiu
Взгляд из США: реальные итоги могут остаться тайной, сейчас просто никто не хочет уступать

Выборы президента Соединенных Штатов состоялись 3 ноября, но подсчет голосов еще не завершился. Американские СМИ отдают победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Ряд мировых лидеров уже поздравили его с победой.

Трамп также считает себя победителем и намерен отстаивать это в суде. Действующий президент обвиняет демократов в попытке "украсть выборы". Адвокат американского лидера Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.

COVID-19, агрессивный и изменчивый

Ученые выяснили, что новый штамм вируса, полученный из организма норок, отличается от изначального на четыре мутации, из-за чего он приобрел новые свойства.

Норка
© AFP 2020 / MADS CLAUS RASMUSSEN
Как коронавирус может помочь российским производителям меха

"Штамм с этими мутациями <…> способен выделять больше вируса. <…> К чему это может привести, если такой вирус начнет в популяции человека гулять? Будет больше так называемых "суперраспространителей". Те, которые подхватят этот вирус, вероятно, они смогут распространить этот вирус большему количеству людей", — сказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова  во время прямого эфира в YouTube.

Биолог подчеркнула, что в естественных условиях подобного еще не происходило, но такой вывод можно сделать из лабораторных исследований мутировавшего вируса.

"Самой плохой вещью" в новой мутации Баранова назвала итог эксперимента с нейтрализующими сыворотками, взятыми у людей, переболевших оригинальной формой COVID-19 в начале эпидемии. Исследователи выяснили, что в большинстве случаев антитела из этих сывороток не могут нейтрализовать мутировавший вирус.

"Это значит, что иммунитет, приобретенный на оригинальный вирус, не защищает от вируса "норочьего". Не у всех людей, у некоторых все равно высаживание происходило, просто титр немножко снижался. И хотя это всего лишь эксперимент, <…> это была такая достаточно пугающая информация, чтобы на нее датчане отреагировали таким вот образом", — объяснила Баранова.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 4 ноября заявила, что все норки в стране должны быть уничтожены, так как могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. Спустя неделю власти Дании извинились за неправомерное требование умертвить всех норок из-за COVID-19 до принятия соответствующего закона, однако не отказались от идеи того, что норок нужно пустить под нож ради спасения человечества.

Между тем число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 58 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По информации университета, скончались более 1,3 миллиона человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 37 миллионов заболевших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ротару: "В Москву, в Москву..."

Стало известно о планах певицы вернуться в Россию для выступлений.

Певица София Ротару, архивное фото
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Вечно молодая "хуторянка": София Ротару отмечает день рождения

"София Михайловна дала добро Игорю Крутому приехать в Москву. Она выступит на "Песне года" и даже готова отсидеть для этого карантин", — рассказал изданию "Собеседник" концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров.

Представитель артистки уточнил, что выступление Ротару на фестивале "Песня года" будет бесплатным.

"У Софии Михайловны давняя дружба с Игорем Крутым, поэтому гонорар ей никто платить не будет", — подчеркнул он.

Лавров добавил, что из-за пандемии коронавируса Ротару осталась без концертов. По его словам, гонорар исполнительницы вырос из-за колебания курса валюта, однако она отказывается снижать стоимость своих выступлений.

В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе "Песня года", в которой участвовала с 1973 года, объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных соотечественников". Однако уже в 2019 году она дала несколько концертов в России.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Самое интересное за ночь (483)

По теме

Песков: в графике Владимира Путина встреча с Игорем Додоном пока не запланирована
Пока все спали: визиты Санду, ситуация с коронавирусом и выводы ВОЗ
Пока вы спали: Путин о порче уже испорченного, Додон о миротворцах, папа римский и эротика


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Санта-Клаус возле рождественской елки на Мертвом море.
Хо-хо-хо, или Приключения Санты на Мертвом море
Путин призвал помнить об уроках Нюрнбергского трибунала.
Путин призвал помнить об уроках Нюрнбергского трибунала
Выборы Президента 2 тур. Обработано 100% протоколов
Итоги второго тура выборов президента Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться