19:36 23 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.41
  • USD17.19
  • RUB0.23
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Ту-214ОН (Открытое небо), созданный для облета стран-участниц подписавших Договор.

Комментарий МИД России в связи с выходом США из Договора по открытому небу

© Sputnik / Максим Богодвид
В мире
Получить короткую ссылку
134 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/17/32608204.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20201123/32608247/kommentariy-mid-russia-v-svyazi-s-vykhodom-usa-iz-dogovora-po-otkrytomu-nebu.html

Заявление касается, главным образом, позиции и последующих действий европейских стран-членов Договора.

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. После выхода США из Договора по открытому небу Россия рассчитывает на добрую волю других участников в вопросах выполнения его условий, заявил в понедельник руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Международный аэропорт Лос-Анджелеса. Калифорния.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Вернет ли Байден США в Договор по открытому небу - мнение российского эксперта

США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным.

"Мы рассчитываем, действительно, на добрую волю, потому что европейцы намного больше заинтересованы в существовании договора", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".

Москва даст жесткий ответ, если страны-члены Договора по открытому небу будут передавать данные своих наблюдательных полетов Вашингтону, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Кремль и здание МИД.
© Sputnik / Владимир Песня
Истерики не будет: реакция России на выход США из Договора по открытому небу
Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что США после выхода из договора будут лучше защищены. Сенатор-демократ Роберт Менендес, в свою очередь, высказался против этого решения, назвав его "безрассудным" и делающим США и их союзников "менее защищенными от России".

"Не так давно мы узнали, что Вашингтон ведет нечистоплотную, подковерную игру и требует от союзников подписания документов, согласно которым они будут передавать США материалы их наблюдательных полетов над Россией... Это грубейшее нарушение договора. Если оставшиеся государства-участники пойдут на поводу у США, наши жесткие ответные меры не заставят себя ждать", - сказал Гаврилов в эфире канала "Россия 24".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Москва намерена следовать всем обязательствам Договора по открытому небу


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Проекция Семейного фото для саммита лидеров G20 на дворец Салва в Ат-Турайфе, Саудовская Аравия.
Фото - Саммит G20 прошел в новом формате
Сообщение о бомбе в суде сектора Буюкань
Видео: сообщение о бомбе в Буюканcком суде - на месте работают специалисты
Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2021 год
Календарь рабочих и выходных дней в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться