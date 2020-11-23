Комментарий МИД России в связи с выходом США из Договора по открытому небу

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. После выхода США из Договора по открытому небу Россия рассчитывает на добрую волю других участников в вопросах выполнения его условий, заявил в понедельник руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным.
"Мы рассчитываем, действительно, на добрую волю, потому что европейцы намного больше заинтересованы в существовании договора", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".
Москва даст жесткий ответ, если страны-члены Договора по открытому небу будут передавать данные своих наблюдательных полетов Вашингтону, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Не так давно мы узнали, что Вашингтон ведет нечистоплотную, подковерную игру и требует от союзников подписания документов, согласно которым они будут передавать США материалы их наблюдательных полетов над Россией... Это грубейшее нарушение договора. Если оставшиеся государства-участники пойдут на поводу у США, наши жесткие ответные меры не заставят себя ждать", - сказал Гаврилов в эфире канала "Россия 24".
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