Пока все спали: новая "черная пятница", молдавские футболистки и румынский русский ритм

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Похоже, мы больше не станем свидетелями того, как толпы людей штурмуют магазины в "черную пятницу", и не увидим очередное сенсационное видео "куча мала". Следующий за Днем благодарения (в этом году - 26 ноября) в США традиционный день распродаж тоже переходит в онлайн, пишет РИА Новости.

Во всяком случае, американские торговые сети всю неделю предлагают скидки "на удаленке". А в Национальной федерации розничной торговли США даже прогнозируют рост продаж по сравнению с прошлым годом.

Так, в столице страны распродажи в некоторых магазинах стартовали за полторы недели до Black Friday. Внутрь торговых центров можно попасть только в защитной маске, обязательно соблюдать социальную дистанцию и не толпиться.

"Мы не планируем ничего особенного в "черную пятницу", купить товары со значительными скидками можно уже сейчас. Наплыва посетителей, надеемся, удастся избежать, потому что большинство товаров покупается онлайн", - рассказала корреспонденту агентства администратор одного из универмагов в Вашингтоне.

Многие магазины работают по записи – магазины оптики и электроники, например. Некоторые торговые сети предоставляют услуги виртуального консультанта в видеорежиме, чтобы помочь онлайн-покупателям.

Королевы мячей

Женская сборная Молдовы по футболу ведет подготовку к заключительным матчам отборочного тура чемпионата Европы-2022, сообщила Федерация футбола Молдовы.

Со вторника девушки на сборах: они проходят в Тренировочном центре национальных сборных в Вадул-луй-Водэ. Футболистки сдали тест на коронавирус, получили отрицательный результат и уже провели первую полуторачасовую тренировку.

В среду спортсменки снова сдадут тест и проведут две тренировки. Молдавская сборная отправится в Испанию утром 26 ноября.

Впереди у спортсменок игра с соперницами из Испании (матч состоится 27 ноября в Мадриде) и Чехии (1 декабря, город Хомутов).

Румынская группа поет по-русски

"А я на эту балалаечку навешаю цветов, а чтобы эта балалаечка играла про любовь", - поют ребята из Тулчи.

"Мы – фолк-группа Ruskyi RiTm, мы исполняем песни, которые близки к фольклору русских липован, но в более игривой форме", - пишут участники группы на своей странице в соцсети. Липоване – этнографическая группа русских, проживающих во многих странах мира, в том числе в Румынии, где их, по некоторым данным, не менее 37 тысяч.

Музыканты исполняют свою "Завидочку" очень душевно. Они признаются, что песня стала результатом долгой и кропотливой работы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FolkBandRuskyiRitm (@folkbandruskyiritm)

"Вся история видео - это смесь мозгового штурма с интересным, тонко продуманным сценарием", - пишут авторы. По их задумке, композиция должна была стать сюрпризом для подписчиков и, судя по комментариям, все получилось. "Песня-бомба!" - пишут они.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova