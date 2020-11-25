 Скончался Диего Марадона

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Скончался чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона, сообщил аргентинский телеканал TN.
MURIÓ DIEGO MARADONA https://t.co/I7yFpUe6FZ— TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 25, 2020
Легендарному футболист было 60 лет.
Он был доставлен в одну из больниц для прохождения медобследования 30 октября, но позже было объявлено, что пациент перенес операцию на мозге. Марадона был выписан 12 ноября.
Через тринадцать дней его не стало...
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