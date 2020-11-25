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Бывший аргентинский футболист и менеджер Диего Армандо Марадона

 Скончался Диего Марадона

STRINGER / AFP
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20201125/32643231/Skonchalsya-Diego-Maradona.html

Легендарный футболист был доставлен в одну из больниц для прохождения медобследования 30 октября, но позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге. Марадона был выписан 12 ноября.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Скончался чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона, сообщил аргентинский телеканал TN.

​Легендарному футболист было 60 лет.

Он был доставлен в одну из больниц для прохождения медобследования 30 октября, но позже было объявлено, что пациент перенес операцию на мозге. Марадона был выписан 12 ноября.

Через тринадцать дней его не стало...

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