Почему система HIMARS угрожает Румынии и странам Балтии, а не России

Соединенные Штаты и их союзники из НАТО не владеют оружием, которое по-настоящему и ультимативно угрожает России на Крымском полуострове или в Калининградской области, пишет военный обозреватель.

Количество натовских союзников невозможно трансформировать в качество войсковых операций хотя бы в Афганистане (талибы – не самый высокотехнологичный противник).

Американцев не смущает значительное отставание от России в области высоких оружейных технологий (гиперзвуковых ракет, систем ПВО и РЭБ, подводных роботизированных комплексов). Отрабатывая тактику "ведения высокотехнологичной войны", сухопутные войска США на минувшей неделе за несколько часов перебросили по воздуху из Германии в Румынию две реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), произвели несколько учебных ракетных пусков в сторону Черного моря, и оперативно вернули установки на базу Рамштайн.

По данным издания Forbes, однодневная миссия со стрельбой в Румынии стала демонстрацией "восстановления огневой мощи" американской армии, "посланием для Москвы" и "ракетным сюрпризом" для российской группировки войск в Крыму. Иначе нельзя, ведь Черное море "быстро превращается в русское озеро", и это угрожает интересам Соединенных Штатов.

Разумеется, две пусковые установки HIMARS погоды в регионе не делают, но в 2018 году в Германию вернулась американская 41-я артиллерийская бригада, в составе которой четыре батареи HIMARS (всего 36 пусковых установок с суммарным залпом – 216 реактивных снарядов калибра 227 мм). Американцы считают, что высокая скорость развертывания HIMARS затруднит контрбатарейный огонь противника: "Трудно попасть в реактивную установку, которая проводит всего несколько часов на земле". И отрабатывают "огневые налеты" на нескольких участках.

Аналогичные учения Rail Gunner Rush с боевой стрельбой систем HIMARS ранее состоялись в Эстонии, на расстоянии около 110 км от российской границы. Таким способом в сентябре 2020 года США демонстрировали "приверженность делу безопасности Балтии". Москва со своей стороны посчитала Rail Gunner Rush "провокационными и чрезвычайно опасными для региональной стабильности".

Спектакли для Европы

Армия США в Европе склонна пренебрегать интересами союзников и даже самой географией. Издание Forbes отмечает: "От румынского побережья до Крыма всего 250 миль (400 км) по Черному морю. Переброшенные в Румынию армейские HIMARS представляют серьезную и непредсказуемую угрозу для российских войск в регионе".

Командующий сухопутными войсками Румынии генерал-майор Юлиан Бердилэ подтверждает: "Смертоносность, доказанная сегодня на расстоянии, которое использовалось в учениях на Черном море, говорит сама за себя". Кстати, Румыния находится в процессе приобретения у США собственных систем HIMARS, и планирует достичь полной готовности к эксплуатации этого оружия в 2022 году.

Вроде бы, в Румынии успешно состоялась демонстрация оперативной совместимости американских систем HIMARS с румынскими ракетными системами залпового огня, НАТО сформировала операционную среду и отработала эффективный вариант стратегического сдерживания на театре военных действий.

А в реальности американские боевые расчеты двух M142 High Mobility Artillery Rocket (HIMARS) 41-й артиллерийской бригады погрузились в самолеты MC-130J, перелетели на румынскую авиабазу Когэлничану, картинно (условно) повзаимодействовали с военнослужащими 352-го подразделения специальных операций США и с подразделениями сухопутных войск Румынии. Неприцельно обстреляли Черное море, и улетели обратно, в Германию.

Возможно, мы наблюдаем лишь отработку логистики, а в реальной боевой обстановке 41-я артбригада армии США перелетит в Грузию или на Украину, поближе к противнику.

Даже в этом случае системы HIMARS могут быть уничтожены в воздухе или на аэродромах в ходе выгрузки, средства российской космической разведки, системы ПВО С-400 и ОТРК "Искандер-М" это позволяют.

При любом раскладе, подобные операции (спектакли) армии США в Европе угрожают не столько России, сколько Румынии, странам Балтии и другим площадкам временного или постоянного развертывания системы HIMARS, реактивные снаряды и ракеты которой могут оснащаться тактическими ядерными боеголовками. Москва вынуждена реагировать, и разрабатывать ответные меры.

Реальные возможности

В боевых условиях американская система HIMARS впервые проверена в феврале 2010 года, в Афганистане. Произведены два пуска ракет, которые значительно отклонились от требуемой траектории, и упали в стороне от выбранной цели (что привело к гибели нескольких мирных жителей).

На время расследования эксплуатацию HIMARS приостановили, но сегодня на вооружении армии США находятся более 400 пусковых установок.

В Ираке комплексы HIMARS использовались в борьбе с террористами с ноября 2015 года. Выполнено несколько сотен пусков ракет разных типов по различным объектам. Данных об эффективности поражения нет.

High-Mobility Artillery Rocket System – высокомобильная система ракетной артиллерии Армии США размещена на шасси FMTV, может нести шесть 227-мм реактивных снарядов (российские аналоги – реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Смерч") или одну оперативно-тактическую ракету ATACMS (аналог российской "Точки-У"). Может транспортироваться самолетом С-130 Hercules.

Отсутствие собственных пусковых направляющих машина компенсирует спектром контейнеров с реактивными снарядами различных типов и калибров. Самоходная пусковая установка может нести ракеты с разными характеристиками (неуправляемые и управляемые). На предприятии-изготовителе снаряды и ракеты помещаются в герметичные транспортно-пусковые контейнеры, техническое обслуживание до стрельбы не предусмотрено.

Боевая масса самоходной пусковой установки с боекомплектом – около 11 тонн. Машина способна развивать скорость до 85 км/час, проходить на одной заправке до 480 км. Управление комплексом осуществляется экипажем из трех человек, располагающимся внутри кабины. Стрельба возможна в любом направлении, на углах возвышения до +60 градусов.

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