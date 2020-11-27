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Путин провел заседание Совбеза РФ. 27 ноября 2020.

Какие вопросы обсудил Путин с членами Совета безопасности России

© Sputnik / Алексей Никольский
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Были рассмотрены различные актуальные темы международной и социально-экономической внутрироссийской повестки дня.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы борьбы с преступлениями в киберпространстве, положение дел вокруг Нагорного Карабаха, деятельность российских миротворцев и гуманитарной миссии в Карабахе, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Основная тема совещания - повышение эффективности борьбы с преступлениями в сфере компьютерной безопасности", - сказал он.

Состоялся также разговор о деятельности российских миротворцев и о работе гуманитарной миссии в Карабахе.

"В этом контексте президент информировал участников совещания о своих состоявшихся телефонных контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном", - добавил он.

Александр Гущин.
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По словам официального представителя Кремля, затрагивались и различные актуальные вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу и внутренних дел Владимир Колокольцев, директора ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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